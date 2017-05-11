KHARKIV METRO EXTENSION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Extension of the Kharkiv metro system in Ukraine. The loan would finance the construction of a 3.5 km metro extension towards Odeska. This will be complemented by two new stations, a depot, and purchase of new rolling stock.
The project will improve public transport in Kharkiv by extending the metro network, and making it more attractive for commuters. Consequently, it is expected that the investment will result in a modal shift away from private car use, thus reducing the negative impact of car transport on the environment.
The Bank will require the promoter to ensure that all components of the project comply with EIB environmental and social standards. If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would be subject to screening. For this purpose, a technical assistance project was put in place in 2016, which produced an environmental and social impact assessment (ESIA) that includes an environmental and social action plan and a stakeholders engagement plan. Furthermore, a resettlement action plan is being prepared, as the project may require resettlement of some households and businesses. The resettlement plan and plans for scrapping old carriages (if any) will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.