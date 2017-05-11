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KHARKIV METRO EXTENSION

Signature(s)

Montant
154 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 154 000 000 €
Transports : 154 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2017 : 154 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20130199
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KHARKIV METRO EXTENSION
KP KHARKIVSKY METROPOLITEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of the Kharkiv metro system in Ukraine. The loan would finance the construction of a 3.5 km metro extension towards Odeska. This will be complemented by two new stations, a depot, and purchase of new rolling stock.

The project will improve public transport in Kharkiv by extending the metro network, and making it more attractive for commuters. Consequently, it is expected that the investment will result in a modal shift away from private car use, thus reducing the negative impact of car transport on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to ensure that all components of the project comply with EIB environmental and social standards. If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would be subject to screening. For this purpose, a technical assistance project was put in place in 2016, which produced an environmental and social impact assessment (ESIA) that includes an environmental and social action plan and a stakeholders engagement plan. Furthermore, a resettlement action plan is being prepared, as the project may require resettlement of some households and businesses. The resettlement plan and plans for scrapping old carriages (if any) will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (Ukrainian Version)
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77834708
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KHARKIV METRO EXTENSION (Ukrainian version)
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76891692
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (English version)
Date de publication
22 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77797384
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - KHARKIV METRO EXTENSION - Resettlement Action Plan and Livelihood Restoration Plan
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77663332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KHARKIV METRO EXTENSION - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77674115
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - KHARKIV METRO EXTENSION (English version)
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76892801
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KHARKIV METRO EXTENSION
Date de publication
25 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75572829
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - KHARKIV METRO EXTENSION - План дій із переселення і відновлення засобів існування
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136244587
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KHARKIV METRO EXTENSION - План залучення зацікавлених сторін
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136244013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130199
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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