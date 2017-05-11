KHARKIV METRO EXTENSION

The Bank will require the promoter to ensure that all components of the project comply with EIB environmental and social standards. If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would be subject to screening. For this purpose, a technical assistance project was put in place in 2016, which produced an environmental and social impact assessment (ESIA) that includes an environmental and social action plan and a stakeholders engagement plan. Furthermore, a resettlement action plan is being prepared, as the project may require resettlement of some households and businesses. The resettlement plan and plans for scrapping old carriages (if any) will be verified during appraisal.