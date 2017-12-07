La Banque européenne d'investissement (BEI) et Cellnex Telecom ont signé un accord visant la mise en œuvre de nouveaux investissements qui permettront d’améliorer et de renforcer les capacités des infrastructures de télécommunications mobiles à large bande en Espagne et en Italie. Grâce à un prêt de 100 millions d’EUR, la BEI contribuera au financement de la construction de nouvelles tours de télécommunications et à la réalisation de raccordements aux réseaux des opérateurs de téléphonie mobile au moyen de fibres optiques et de liaisons radio. L’accord de prêt bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « Plan Juncker ».

Concrètement, Cellnex prévoit de déployer de nouvelles infrastructures de télécommunications en milieu rural et urbain, ainsi que des nœuds de systèmes d’antennes distribués (Distributed Antenna Systems ou DAS) qui seraient situés dans des lieux de forte demande de communications mobiles à large bande. Ces nouvelles infrastructures permettront aux opérateurs d'améliorer la couverture et la capacité de leurs réseaux.

Le prêt de la BEI servira également à financer l’adaptation de sites existants pour en accroître les capacités et permettre ainsi à plusieurs opérateurs de les partager. Cette optimisation de l'utilisation des infrastructures évitera la duplication des antennes de téléphonie.

Les investissements financés par la BEI seront également cruciaux pour préparer les réseaux mobiles à l'arrivée de la 5G, car cette technologie nécessite beaucoup plus de sites relais que la 4G, quoique plus petits. De cette manière, l'accord de prêt contribuera à la réalisation de la stratégie numérique pour l’Europe, dont l'un des objectifs est qu’au moins une ville de chaque État membre de l'UE soit en mesure de proposer la technologie 5G d’ici à 2020.

L'appui du Plan d'investissement pour l'Europe a permis à la BEI d’accorder à Cellnex le prêt à long terme nécessaire pour assurer la mise en œuvre du projet dans les délais fixés. Grâce à la garantie du Plan Juncker, la BEI est en mesure d’apporter un appui financier à des investissements visant des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé et contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi.

« Encourager les investissements dans l'innovation est l'une des priorités de la BEI. Cet accord contribuera à la modernisation des infrastructures de télécommunications en Espagne et en Italie, investissements indispensables au développement futur de la téléphonie mobile en Europe », a déclaré Román Escolano, vice-président de la BEI. « Il s'agit en outre d'un projet qui aura un impact direct et positif sur les citoyens, qui pourront bénéficier d'une couverture mobile plus étendue et de meilleure qualité. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, s’est exprimé en ces termes : « Dans un monde de plus en plus numérique, nous avons besoin d'infrastructures qui appuient la réalisation de notre objectif : généraliser un accès ultra-rapide à l’internet à un prix compétitif pour tous les Européens. Je salue particulièrement ce projet transfrontalier mené avec Cellnex dans le cadre du Plan d'investissement, qui aura un effet tangible sur la vie professionnelle et privée de nombreuses personnes en Espagne et en Italie. »

« Le prêt de la BEI combine trois éléments clés, explique José Manuel Aisa, directeur financier de Cellnex Telecom, un financement à long terme à un coût très compétitif, un accompagnement continu de nos clients dans leur processus de densification de leurs réseaux et l'intégration de la BEI en qualité de nouveau partenaire à long terme pour poursuivre le renforcement des réseaux de télécommunications en Europe. À cet égard, nous nous félicitons également du fait que cette action conjointe de la BEI et de Cellnex bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques dans le cadre du Plan Juncker, qui encourage les investissements visant à stimuler la compétitivité et la croissance dans l'Union européenne. »