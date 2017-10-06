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MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 46 000 000 €
Espagne : 54 000 000 €
Télécom : 100 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2017 : 46 000 000 €
5/12/2017 : 54 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
Communiqués associés
La BEI soutient le déploiement d’infrastructures de télécommunications mobiles en Espagne et en Italie en accordant à Cellnex un prêt de 100 millions d'EUR couvert par la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
6 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 05/12/2017
20170581
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
CELLNEX TELECOM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 201 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the construction of new telecom towers and rooftop sites to host mobile broadband base stations in Spain and Italy, as well as investments to increase the capacity of existing infrastructures to accommodate additional base stations and new operators. In addition, the project includes the deployment of fibre optics and microwave radio links to connect the base stations to the core networks of the promoter's customer operators, and the roll out of new Distributed Antenna System (DAS) nodes to improve indoor coverage and increase capacity of the customer operators' networks in urban areas.

Infrastructures deployed as a result of the project will be crucial to expand the coverage and capacity of the mobile broadband networks in Spain and Italy, by enabling the roll-out of new base stations in rural areas and the densification of the existing networks in urban areas especially in hot spots, with a view on preparing for the launch of 5G networks in the future.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA). There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76993638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170581
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165093740
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170581
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOBILE BROADBAND INFRASTRUCTURE DENSIFICATION
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Fiche technique
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