La Banque européenne d'investissement (BEI) et Grifols ont signé ce jour un prêt de 85 millions d’EUR afin d’appuyer les investissements de recherche-développement et innovation (RDI) de l’entreprise, qui sont axés sur la recherche de nouvelles indications thérapeutiques pour les protéines plasmatiques destinées au traitement de maladies chroniques et rares. Cet accord bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ».

Les conditions financières, qui sont avantageuses pour l’entreprise, comprennent un taux d’intérêt fixe, une échéance à 2027 et un différé de remboursement de deux ans.

Les activités de recherche qui pourront être menées dans le cadre de ce prêt permettront d’améliorer la santé et la qualité de vie des patients en mettant à disposition des ressources financières afin de stimuler le potentiel d’innovation dans la recherche médicale au sein de l’Union européenne. Cet accord permettra de créer des emplois qualifiés et de stimuler la recherche dans les universités, les hôpitaux et les centres de recherche qui collaborent avec Grifols.

Il s’agit du deuxième prêt que la BEI octroie à Grifols au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Grifols a été l’une des premières entreprises européennes à bénéficier de l’appui de ce plan en 2015. Après cette première collaboration très positive avec la BEI, par l’intermédiaire de ce deuxième prêt, elle a une nouvelle fois recours à ce mode de financement complémentaire pour ses projets de RDI.

En tant qu’entreprise innovante dans le domaine de la santé, Grifols consacre des ressources importantes à la RDI en déployant une stratégie d’innovation intégrale, qui englobe aussi bien des investissements internes, dans ses propres projets, que des investissements externes. Au 30 septembre 2017, son investissement net en RDI s’élevait à 201,6 millions d’EUR, en hausse de 23,8 % par rapport à la même période en 2016, ce qui témoigne de ses efforts en matière d’investissement.