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GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 170 000 000 €
Industrie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2017 : 85 000 000 €
7/09/2018 : 85 000 000 €
Autres liens
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29/05/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
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Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI et Grifols signent un nouveau contrat de prêt pour faire avancer la recherche sur les maladies rares et chroniques
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 05/12/2017
20170093
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
GRIFOLS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 502 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the promoter's R&D programme for new plasma proteins for various therapeutic areas, including Alzheimer's disease, liver cirrhosis, diabetes and cystic fibrosis.

The project covers all stages of development i.e. pre-clinical development as well as clinical development of new health treatments. The project will be managed from the company's headquarters in Barcelona, Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
Date de publication
29 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73374574
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170093
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151977334
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170093
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GRIFOLS BIOSCIENCE R&D II SPAIN
Fiche technique
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Investment Plan for Europe: the EIB and Grifols sign a new loan agreement to advance research on rare and chronic diseases
Grifols Bioscience R&D II Spain
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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