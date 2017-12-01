Ce prêt, mis à disposition sur deux ans, servira à financer, à hauteur de 50 % au maximum, des investissements de sécurité liés à la modernisation des équipements d’inspection prévus dans le cadre du DORA (document de réglementation aéroportuaire) 2017-2021

Román Escolano, vice-président de Banque européenne d’investissement (BEI), et Jaime García-Legaz, président d’Aena, ont signé ce matin au siège d’Aena un accord de financement en vertu duquel la BEI octroie à l’entreprise un prêt de 400 millions d’EUR avec une échéance allant jusqu’à 20 ans.

Cette ligne de financement sera mise à la disposition d’Aena, qui pourra l’utiliser au cours des deux prochaines années, et servira à financer, à hauteur de 50 % au maximum, des investissements de sécurité liés à la modernisation des équipements d’inspection. Ces investissements, prévus au titre du DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2017-2021, visent à renforcer les mesures de sécurité en intégrant de nouvelles technologies et de nouveaux équipements d’inspection dans les aéroports afin de mettre en œuvre les nouvelles lignes directrices de la législation européenne en la matière. De cette façon, les aéroports d’Aena pourront aussi optimiser les procédures de contrôle des passagers, des bagages et du fret.

Cet accord de prêt, signé ce jour par les représentants des deux parties, bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

L’appui du Plan d’investissement pour l’Europe a permis à la BEI d’accorder à Aena ce financement à long terme. Grâce à la garantie du plan Juncker, la BEI mettra à disposition des financements à des conditions avantageuses pour appuyer des investissements qui, de par leur structure ou leur nature, contribuent à stimuler la croissance économique et l’emploi.

La Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds d’Aena. Les deux organismes maintiennent une liaison permanente, de sorte qu’Aena fait part à la BEI de ses projets d’investissement à long terme.

Lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu ce jour à Madrid, Román Escolano, vice-président de la BEI, a affirmé : « Il est essentiel d’investir dans la sécurité des aéroports. C’est pourquoi la BEI se réjouit d’appuyer un accord comme celui que nous signons ce jour avec AENA, afin de garantir que les aéroports espagnols, qui ont accueilli 230 millions de voyageurs l’année dernière, bénéficient des dernières technologies pour garantir leur sécurité. »

Commentaires de Julian King, commissaire européen chargé de l’union de la sécurité : « Nous vivons dans un monde où les menaces traversent les frontières et sont en constante évolution : la sécurité des uns garantit la sécurité de tous. Notre objectif commun consiste à réduire le champ d’action des terroristes. Je suis heureux que les ressources de l’UE aident les autorités espagnoles à atteindre cet objectif et permettent ainsi de renforcer la sécurité de tous. »