La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Province du Limbourg aux Pays-Bas ont signé un accord de prêt destiné à soutenir les investissements dans des projets régionaux de développement durable. Le prêt de 30 millions d’EUR bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Ce prêt sera acheminé vers le Limburgs Energie Fonds (LEF), un fonds créé par la Province du Limbourg et géré par Finquiddity qui investit dans des projets de petite à moyenne dimension menés dans la province ou pour celle-ci, dans les domaines de la réduction des émissions de CO 2 , du désamiantage dans les bâtiments et de l’économie circulaire. Les investissements financés contribueront aux objectifs prioritaires de l’UE et appuieront les objectifs de son action en faveur du climat à l’horizon 2020.

« Les projets locaux et de petite dimension joueront un rôle déterminant pour respecter l’Accord de Paris et il sera de plus en plus nécessaire de trouver des moyens innovants de les financer, notamment en utilisant les fonds publics sous forme de prêts et de garanties plutôt qu’en recourant à des subventions », a expliqué Pim van Ballekom, vice-président de la BEI. « Lutter contre les effets et les causes des changements climatiques devrait être une priorité principale pour tous et nous sommes très heureux de pouvoir soutenir la Province du Limbourg dans cette tâche grâce au FEIS. »

Daan Prevoo, ministre régional du développement durable et de l’énergie pour la Province du Limbourg, s’est exprimé en ces termes : « Outre les avantages environnementaux et économiques, le LEF a également accompli des progrès notables sur le plan du commerce et du marché du travail. Des centaines d’emplois ont déjà été créés pour près de 30 projets mis en œuvre grâce aux investissements réalisés par le fonds. C’est une perspective très prometteuse, d’autant plus que de nombreux projets sont encore dans la phase de candidature ! »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a pour sa part ajouté : « Les investissements dans des projets liés à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire sont au cœur des objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe. Au titre du FEIS 2.0, 40 % des investissements devraient soutenir des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques de la COP 21. Le fonds créé par la Province du Limbourg favorisera la mise en œuvre d’un plus grand nombre d’investissements et la création de davantage emplois durables dans la région. Alors que la COP 23 se poursuit, ce projet montre la voie d’une croissance respectueuse du climat. »

Jan-Willem König, qui fait partie de l’équipe du Limburgs Energie Fonds (LEF), a également commenté l’opération : « Cet engagement de la BEI appuie les efforts considérables que nous avons fournis ces dernières années pour parvenir au résultat actuel. Grâce à ce concours, le LEF pourra renforcer sa capacité financière, ce qui nous permettra d’accélérer le développement du marché innovant de l’énergie durable. »