Fiche récapitulative
The project provides a loan of up to EUR 30m to the Limburgs Energie Fonds (LEF), an evergreen financial instrument established and fully financed by the Dutch region of Limburg. The financing will leverage the region's investment capacity towards small and medium-sized enterprises (SMEs) and small projects in the critical sectors of carbon-saving renewable energy, energy efficiency and (marginally) circular economy and asbestos sanitation.
Carbon savings for the province of Limburg through renewable energy, energy efficiency and circular economy projects, waste treatment facilities and sustainable transport
Most of the projects to be financed by the fund are not expected to have a negative environmental impact. Some projects however may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the national competent authority determines whether the projects are subject to an EIA based on Annex III of the directive. During appraisal, the fund manager's environmental and social management capacity and due diligence procedures will be reviewed to ensure compliance with the Bank's standards and the principles of EU environmental directives (including the EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive, Water Framework Directive and Industrial Emissions Directive), as applicable.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the promoters of the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.