La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 30 millions d’EUR au groupe allemand medneo, un fournisseur innovant de services et de technologies d’imagerie diagnostique. Ce financement permettra à medneo d'élargir ses activités dans le secteur de la radiologie, d'ouvrir des centres de radiologie supplémentaires, d'accroître l'efficacité des processus pour ses clients et de permettre ainsi aux patients de mieux accéder à un service de radiologie de haute qualité sans les longs temps d'attente habituels. L’opération menée entre la BEI et medneo a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du « Plan d’investissement pour l’Europe » dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et responsable des opérations en Allemagne, a fait le commentaire suivant : « Les investissements de la banque de l'UE, au bénéfice de PME innovantes notamment, sont essentiels pour contribuer à renforcer la compétitivité de l’Europe et favoriser une croissance durable. L’opération de la BEI en faveur de medneo témoigne de ce soutien. Medneo est un prestataire de services de radiologie innovant, qui cible des secteurs où les besoins sont importants et non satisfaits. Ce prêt de la Banque, de par sa longue durée et ses conditions de financement favorables notamment, offre une valeur ajoutée élevée en permettant à medneo d’élargir sensiblement ses activités, d'accélérer ses projets d'investissement et de favoriser sa pénétration sur le marché, créant ainsi de nouveaux emplois. »

Nicolas Weber, président-directeur général de Medneo, s’est exprimé ainsi : « Nous sommes très heureux que la BEI reconnaisse le potentiel que possède medneo d’accroître l’efficacité dans le secteur des services de radiologie. La forte demande pour nos services et l'ouverture récente de [X] nouveaux centres de radiologie en 2017, conjuguées à l'accès à des financements supplémentaires de la BEI, constituent une base très prometteuse pour l'avenir de notre société ».

Et Pii Ketvel, PDG de MARCOL Capital Europe, d’ajouter : « En tant qu'investisseur paneuropéen dans les entreprises innovantes axées sur la croissance, nous sommes très heureux du soutien apporté par la BEI et l'UE aux entreprises de ce secteur important. Le professionnalisme et le dévouement des équipes de la BEI qui ont collaboré avec nous à la mise en place du financement de medneo nous ont beaucoup impressionnés. Etant donné les relations étroites que nous entretenons avec la BEI, nous nous félicitons de travailler avec les équipes de la BEI qui gèrent le FEIS sur un certain nombre d'opérations futures pour nos sociétés axées sur la croissance - et nous encourageons vivement d’autres sociétés axées sur la croissance à faire de même! »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, s’est exprimé en ces termes : « Le Plan d'investissement soutient un nombre croissant de projets dans le secteur médical. Ces projets, tels que celui qui vient d’être signé aujourd'hui avec medneo, sont novateurs et utilisent des technologies de pointe pour améliorer l'accès des citoyens aux meilleurs soins de santé disponibles. L'importance de l'imagerie diagnostique croît dans le secteur des soins de santé, et je souhaite donc à medneo tout le succès possible dans son projet. »