La BEI et Volvo Car Corporation ont signé un accord de prêt de 245 millions d'EUR à l’appui d'activités de recherche et de développement dans les secteurs de la connectivité, des moteurs essence hybrides performants, des voitures électriques à autonomie accrue et des systèmes d'aide à la conduite intelligents. L’opération de la BEI avec Volvo Cars a pu être mise en place grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Ce fonds a été créé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

« La BEI se réjouit d'aider un constructeur automobile européen à relever des défis technologiques de rupture en matière de mobilité électrique et de conduite autonome. Les projets de recherche et de développement de Volvo Cars contribueront à rendre ses voitures plus sûres, plus propres et plus écologiques, pour le bien de tous », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la BEI dans les pays d'Europe du Nord.

L'industrie automobile est confrontée à un certain nombre de défis, la mise en œuvre de nouvelles technologies nécessitant des investissements importants. Dans le même temps, la concurrence d'autres acteurs issus de nouveaux secteurs s'intensifie.

Le prêt de la BEI contribuera au financement de quatre projets de recherche et de développement destinés à relever ces défis. Le premier d’entre eux porte sur la mise au point de nouveaux moteurs économes en énergie et concerne uniquement les moteurs à essence. Le deuxième projet porte sur des systèmes et des fonctionnalités de sécurité active, comme la prévention des collisions et l'amélioration des dispositifs d'aide à la conduite. Le troisième projet concerne la mise en place d'une nouvelle plate-forme de connectivité et d'infodivertissement, qui introduira une nouvelle fonction d'appel d'urgence et améliorera la navigation. Le dernier projet vise la conception et la production d'un nouveau « véhicule électrique à batterie » d'ici 2019.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Le plan d'investissement pour l'Europe stimule l'innovation dans toute l'Europe et l'annonce de ce jour en est un nouvel exemple. Ce projet de recherche et développement de Volvo repoussera les limites de la technologie automobile en Europe et nous rapprochera encore d'une économie à faible intensité de carbone. »