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VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Signature(s)

Montant
345 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 345 000 000 €
Industrie : 345 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2020 : 100 000 000 €
8/11/2017 : 245 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Communiqués associés
Suède : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI va soutenir le programme de recherche-développement de Volvo Cars

Fiche récapitulative

Date de publication
12 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 08/11/2017
20160129
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
VOLVO CAR CORP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 345 million
EUR 497 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

R&D aimed at the development of fuel efficient powertrains, active safety systems and telematics, and related vehicle technologies.

The project will contribute to increasing the promoter's know-how and, among others, is expected to lead to fuel efficiency and the reduction of CO2 emissions and other local pollutants from motor vehicles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Date de publication
16 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68888405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160129
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160376418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160129
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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