La BEI a signé un accord de financement de 180 millions d’EUR avec une société de projet ayant pour promoteurs GE et Green Investment Group Limited. Cet accord appuie la construction et l’exploitation du plus grand parc éolien terrestre d’Europe à ce jour. 179 éoliennes seront construites à proximité de la ville suédoise de Piteå, à proximité du cercle polaire.

Les financements BEI sont couverts à hauteur de 100 millions d’EUR par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne. 80 millions d’EUR de ces financements BEI seront quant à eux couverts par une garantie fournie par l’agence allemande de crédit à l’exportation Euler Hermes.

GE Renewable Energy fournira 179 éoliennes d’une capacité de 3,6 MW et d’un diamètre de rotor de 137 mètres, parfaitement adaptées à la vitesse du vent et au climat sur le site du projet. De plus, ces éoliennes seront équipées d’une technologie de dégivrage.

« Avec ce projet fascinant soutenu par la BEI, une nouvelle étape de l’utilisation de l’énergie éolienne est franchie », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord. « Il permettra à la Suède de développer son secteur des énergies renouvelables, au-delà même de l’objectif fixé par l’UE, et de rendre le continent plus durable et plus vert. »

Ce projet s’inscrit dans la première phase de « Markbygden 1101 », le plus grand parc éolien terrestre sur un seul et même site en Europe, et devrait être achevé d’ici 2020.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a commenté : « Investir dans les énergies renouvelables en construisant des parcs éoliens ouvre la voie à une énergie abordable, propre et sûre. Toutefois, ces grands projets innovants impliquent un niveau de risque plus élevé pour les investisseurs, ce qui explique le recours au Plan d'investissement, qui fournit une garantie permettant à d’autres investisseurs de rejoindre l’aventure. La construction de ce parc éolien révolutionnaire confirmera la position de la Suède en tant que l’un des pays de l’UE mettant le plus l’accent sur l’avenir et le développement durable. »

Brian Ward, responsable Marchés internationaux chez GE Energy Financial Services, a déclaré : « Markbygden ETT témoigne de la capacité unique de GE et de Macquarie à réunir technologies et savoir-faire en investissement pour structurer des solutions intégrées de financement et de prélèvement. Le soutien et la flexibilité de la BEI ont été déterminants pour le montage financier, qui a permis au projet de parvenir au stade du bouclage financier sur le marché compétitif de l’éolien terrestre nordique et de faire figure de pionnier à plusieurs occasions. »

Edward Northam, responsable de Green Investment Group en Europe, a affirmé : « Ce projet est une transaction historique à de nombreux égards et représente la nouvelle frontière de l’éolien terrestre européen. Il montre que sur le bon marché, au bon endroit, avec la bonne technologie et les bons partenaires, il est possible d’attirer des capitaux privés pour développer de nouveaux parcs éoliens terrestres. »