NORTH POLE ONSHORE WIND FARM

Fiche récapitulative
The project comprises the construction of an onshore wind farm with a capacity of up to 650MW in northern Sweden about 25 km from the city of Piteå.
The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives.
The Swedish government issued a framework permit for the Markbygden cluster in March 2010 based on an overarching environmental impact assessment (EIA) from 2008, covering the cumulative effects of the whole development. The complementary EIA for Phase 1, which includes this project, was issued in May 2011 and the competent authority issued the environmental permit in December 2011. The site is currently mostly used for industry related to forestry and reindeer husbandry. The potential impact on reindeer husbandry has been subject to special attention and consideration during the development phase of the project. The project will pay direct compensation to the neighbouring community and the Sami indigenous tribe, with whom an agreement on benefit-sharing has been reached based on free prior informed consent. During appraisal, compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.