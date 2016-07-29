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NORTH POLE ONSHORE WIND FARM

Signature(s)

Montant
179 099 518 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 179 099 518 €
Énergie : 179 099 518 €
Date(s) de signature
7/11/2017 : 79 099 518 €
7/11/2017 : 100 000 000 €
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18/02/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2017
Statut
Référence
Signé | 07/11/2017
20160729
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
GE Financial Services / Macquarie Capital (Europe) Limited
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 179 million
EUR 741 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction of an onshore wind farm with a capacity of up to 650MW in northern Sweden about 25 km from the city of Piteå.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Swedish government issued a framework permit for the Markbygden cluster in March 2010 based on an overarching environmental impact assessment (EIA) from 2008, covering the cumulative effects of the whole development. The complementary EIA for Phase 1, which includes this project, was issued in May 2011 and the competent authority issued the environmental permit in December 2011. The site is currently mostly used for industry related to forestry and reindeer husbandry. The potential impact on reindeer husbandry has been subject to special attention and consideration during the development phase of the project. The project will pay direct compensation to the neighbouring community and the Sami indigenous tribe, with whom an agreement on benefit-sharing has been reached based on free prior informed consent. During appraisal, compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Date de publication
18 Feb 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70352022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160729
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Date de publication
18 Feb 2017
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73516818
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160729
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
204477302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160729
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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