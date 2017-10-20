La représentation de la Commission européenne en Espagne, la Banque européenne d’investissement et l’Instituto de Crédito Oficial expliquent aux entreprises comment obtenir des financements avec des projets innovants.

La représentation de la Commission européenne en Espagne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ont présenté ce matin à Pampelune les possibilités qu’offre le Plan d’investissement pour l’Europe. Cette manifestation, qui s’est tenue à la Confédération des entreprises de Navarre (Confederación de Empresarios de Navarra, CEN), a été ouverte par Manuel Ayerdi Olaizola, vice-président du développement économique du gouvernement de Navarre, et José Antonio Sarría Terrón, président de la CEN.

Le Plan d’investissement pour l’Europe a été lancé en 2015 pour faciliter l’investissement, accroître la visibilité des projets, leur fournir une assistance technique et faire en sorte que les financements parviennent à l’économie réelle. Il vise à mobiliser des investissements à hauteur d’au moins 315 milliards d’EUR d’ici à 2018. C’est ce qu’ont expliqué en détail ce matin Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d’investissement, Pablo Zalba, président de l’Instituto de Crédito Oficial, et Juergen Foecking, chef d’unité adjoint de la représentation de la Commission européenne en Espagne. « Nous nous efforçons d’améliorer l’environnement des entreprises en Europe et prévoyons de mettre en place une Union de l’énergie, une Union des marchés des capitaux et une Union numérique. Le Plan d’investissement offre aux entreprises de grandes possibilités pour stimuler leur activité », a affirmé Juergen Foecking.

Comment présenter les projets

Lors de cette manifestation, à laquelle participaient la Confédération des entreprises de Navarre, le centre Europe Direct Cederna Garalur, l’Association de l’industrie navarraise, l’université de Navarre et le réseau « Entreprise Europe », des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises de divers secteurs économiques et institutionnels ont demandé comment ils devaient présenter leurs projets pour avoir accès à des financements. Les entreprises navarraises peuvent prétendre au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe par l’intermédiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) . « Il existe plusieurs voies d’accès aux financements. En général, pour les projets d’un coût supérieur à 25 millions d’EUR, la demande de financement est à soumettre directement à la BEI. Lorsque l’investissement nécessaire est inférieur à ce montant, l’on peut s’adresser à l’une des institutions financières ayant signé un accord à cet effet avec la BEI », a expliqué Román Escolano. Le vice-président de la banque de l’UE a également souligné « la vaste mise en œuvre du plan Juncker en Espagne » : « La BEI a déjà appuyé près de 60 opérations dans notre pays, ce qui aboutira à des investissements à hauteur de 28,7 milliards d’EUR dans l’économie espagnole. »

Pour sa part, Pablo Zalba, président de l’ICO, a souligné « l’engagement clair de l’ICO à l’égard du Plan d’investissement pour l’Europe par le cofinancement de projets d’intérêt espagnol précédemment sélectionnés au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier financier de ce plan. Nous continuerons d’apporter notre expérience en vue de permettre à davantage d’entreprises espagnoles de réaliser leurs projets grâce à cette initiative. »

À la recherche de l’innovation dans les entreprises

Le manque de liquidités constitue l’un des principaux problèmes qui touchent les petites et moyennes entreprises (PME). Le Plan d’investissement pour l’Europe tente d’y remédier. La majorité des projets financés permettront de favoriser l’innovation et la production durable dans tous les secteurs de l’économie espagnole. Le Plan d’investissement s’adresse tant aux PME qu’aux moyennes et grandes entreprises dans l’objectif d’appuyer leur compétitivité et de générer de l’emploi.

L’accès à des liquidités peut favoriser la croissance des entreprises de Navarre

En Navarre, 99,84 % des entreprises appartiennent à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME). Sur les 42 915 PME de la région, 54,08 % sont actives dans le secteur des services, 22,74 % dans celui du commerce, 14,25 % dans celui de la construction et les 8,92 % restantes dans l’industrie. La plupart des entreprises de Navarre exercent leurs activités dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie. Le secteur de la construction compte 6 126 entreprises.

Objectif : mobiliser 315 milliards d’EUR dans toute l’UE

Depuis que le Plan d’investissement pour l’Europe a été lancé en 2015, le Groupe BEI a approuvé en Espagne le financement de 59 opérations pour un volume de financement total qui atteint quelque 5 milliards d’EUR, ce qui devrait permettre des investissements dans l’économie espagnole à hauteur de 28,7 milliards d’EUR. Dans toute l’Union européenne, le Groupe BEI a approuvé 618 projets pour un total de plus de 46 milliards d’EUR de financements, qui devraient permettre de mobiliser 236 milliards d’EUR d’investissements dans l’UE. L’objectif du Plan d’investissement pour l’Europe est de mobiliser 315 milliards d’EUR d’investissements dans l’économie européenne d’ici à 2018.

Le Plan d’investissement pour l’Europe centre ses investissements dans les infrastructures stratégiques (numériques et de transport), la recherche et l’innovation, l’éducation, le développement des énergies renouvelables, l’efficacité des ressources et le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Cette manifestation fait partie d’une série de rencontres qui se tiendront dans plusieurs villes espagnoles durant l’année 2017, avec le soutien de la représentation de la Commission européenne en Espagne et de la Banque européenne d’investissement. L’objectif est d’expliquer aux entrepreneurs, région par région, comment présenter des projets et obtenir les financements dont ils ont besoin pour stimuler l’économie et l’emploi dans leur région.