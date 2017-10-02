Alors que s’ouvre le Mois européen de la cybersécurité, Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union européenne a signé ce lundi 2 octobre 2017 un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de Recherche et Développement sur la période 2017-2021.

«Je suis très heureux de signer aujourd'hui ce premier financement de la BEI en France dans le domaine de la cybersécurité a souligné le Vice-Président Ambroise Fayolle durant la cérémonie de signature. Face en effet à l’évolution des risques et à l’émergence de nouvelles menaces, il est de notre responsabilité de financer des solutions innovantes qui puissent relever ces défis en matière de sécurité tout en répondant aux besoins de contrôle et maitrise de l’information pour les citoyens. Ce financement avec le groupe CS s’inscrit dans le cadre du Plan Juncker et de notre action prioritaire en faveur de l'innovation et de notre soutien aux entreprises innovantes. Il est également au cœur des objectifs du Grand Plan d'Investissement dont c’est une des premières concrétisations.»

Il s’agit d’un financement clef pour cette société innovante, leader dans la conception et l’intégration de systèmes critiques. Le prêt a été accordé à des conditions particulièrement attractives grâce à la garantie européenne dont bénéficie ce financement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker et à l’excellence de la notation financière de la BEI. Cette source de financement supplémentaire viendra conforter la mise en œuvre du plan Ambition 2021 de CS, qui vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques. CS, concepteur et intégrateur de systèmes critiques, innove en effet régulièrement dans le domaine de la protection de zones, de la sécurité aérienne et de la cybersécurité, pour permettre à ses clients institutionnels, industriels et organismes d’importance vitale de faire face aux nouveaux enjeux tels que la lutte anti-drone, la surveillance maritime ou encore la détection de cyberattaques en milieu industriel et embarqué.

Faisant de l’innovation une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré 13,5 milliards d’euros d’investissements en soutien à des projets innovants en Europe en 2016, qu'il s'agisse de programmes de recherche de grands groupes ou d’entreprises de taille moyenne ou plus petite. En France, en 2016, 38% des investissements du Groupe BEI ont été́ consacrés au soutien des entreprises, de l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’activité s’élevant à 9,3 milliards d’euros.

Le Plan Juncker continue ainsi sa montée en puissance en France avec à ce jour 99 opérations totalisant 7,5 milliards d’euros de financements du groupe BEI, lesquels mobiliseront 35,4 milliards d’investissements supplémentaires.