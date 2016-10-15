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SECURITY AND COMMUNICATION R&D

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2017 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Communiqués associés
France: Plan Juncker - 1er financement de la BEI dans le domaine de la cybersécurité
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 31/07/2017
20161015
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SECURITY AND COMMUNICATION R&D
LISTED COMPANY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 42 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The research and development (R&D) programme comprises the development of several new products and the enhancement of recent products for civil applications. The R&D activities will be carried in France.

The results of the R&D will support a European mid-cap company tin maintaining its competitive position and enhance its market/customer reach by launching new and innovative high-tech products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2014/52/EU (amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76027416
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161015
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150506214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20161015
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Fiche technique
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Projet apparenté
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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