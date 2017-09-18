Boïko Borissov, Premier ministre bulgare, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont officiellement inauguré le nouveau bureau du Groupe BEI pour la Bulgarie aujourd’hui à Sofia. Cette nouvelle représentation, dirigée par M. Andreas Beikos, permettra de renforcer et d’accroître les activités du Groupe BEI en Bulgarie.

À cette occasion, la BEI a signé un prêt avec Oliva AD, le premier producteur d’huile de tournesol et négociant en grains du pays. Il s’agit de la première opération de la BEI avec une entreprise privée bulgare à bénéficier de la garantie du budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

S’exprimant à ce sujet, M. Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « Le Groupe BEI coopère très étroitement avec les pouvoirs publics et le secteur privé dans toute la Bulgarie. Depuis que nous avons démarré nos opérations dans le pays en 1992, nous avons constitué un portefeuille de prêts équilibré avec des engagements atteignant près de 5 milliards d’EUR. » « Cette présence locale accrue nous permettra d’intensifier le panachage des prêts BEI avec des aides non remboursables de l’UE, notamment avec les Fonds structurels et des financements soutenus par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) », a ajouté M. Hoyer. « Le projet que nous avons signé ce jour le démontre clairement. Il permettra d’accroître la production d’huile de tournesol et de créer des emplois dans les zones rurales. Avec ce nouveau bureau, le Groupe BEI pourra élargir ses services de conseil technique et financier et trouver de nouveaux projets. »

Le Premier ministre Boïko Borissov a pour sa part déclaré : « Nous nous félicitons de l’ouverture du bureau du Groupe Banque européenne d’investissement à Sofia, car elle indique clairement la volonté d’approfondir davantage notre coopération et témoigne de la confiance et de l’engagement de la Banque dans notre pays. La présence locale de la banque de l’UE apporte un soutien précieux à l’économie bulgare, notamment aux entreprises privées, en fournissant un point de contact direct pour les solutions de financement soutenues par l’UE ainsi que pour les conseils spécialisés. En outre, nous pensons que ce nouveau bureau va accélérer la mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe en Bulgarie. »

Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, a déclaré : « Je salue la volonté de la BEI d’orienter les investissements de l’UE vers le secteur agroalimentaire. Il s’agit d’un secteur en pleine expansion qui, avec des investissements intelligents et adaptés, pourra contribuer davantage à la création d’emplois et à la croissance. J’invite tous les exploitants agroalimentaires qui disposent d’un plan d’investissement approprié à prendre contact avec la BEI pour examiner les options qui s’offrent à eux. »

L’ouverture du bureau du Groupe BEI à Sofia s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de la Banque qui vise à renforcer sa présence dans les capitales de tous les États membres de l’UE. Cette présence aidera la banque de l’UE à mieux comprendre les besoins de financement régionaux, à trouver davantage de nouveaux projets et à établir des liens plus étroits avec les autorités nationales et d’autres parties prenantes. À ce jour, la BEI a ouvert des bureaux dans 21 États membres de l’UE et dans 22 pays en dehors de l’UE afin de promouvoir l’activité économique et le dialogue stratégique.

Le nouveau chef du bureau du Groupe BEI à Sofia, Andreas Beikos, a consacré 18 ans de sa carrière professionnelle au sein de la BEI aux opérations de prêt à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Dernièrement, il a géré les prêts à l’appui du secteur public en Grèce et a dirigé le bureau de la BEI pour les Balkans occidentaux à Belgrade de 2010 à 2016.

Oliva AD est un acteur local performant sur le marché du tournesol qui ne cesse de moderniser ses actifs et de renforcer sa compétitivité. L’entreprise utilisera le prêt BEI pour financer la construction d’une nouvelle usine de production d’huile de tournesol, de sites de stockage et d’installations logistiques dans la ville de Beloslav, près de Varna.