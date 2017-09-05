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FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
37 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 37 200 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 4 426 800 €
Industrie : 32 773 200 €
Date(s) de signature
29/07/2021 : 737 800 €
18/09/2017 : 3 689 000 €
29/07/2021 : 5 462 200 €
18/09/2017 : 27 311 000 €
Autres liens
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15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
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Bulgarie: la banque de l’UE ouvre un bureau à Sofia et signe un premier prêt en faveur d’une entreprise au titre du FEIS
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 18/09/2017
20160578
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
OLIVA AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 37 million
EUR 74 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a crushing and oil extraction facility of crude sunflower oil with a nameplate capacity of up to 1 500 tons per day (tpd) and associated storage and logistics facilities in the village of Beloslav (near Varna, Bulgaria). The promoter has already obtained the necessary building permits and has started first stages of construction along with negotiations with equipment suppliers.

The proposed investment is to support the expansion of a successful mid-cap local operator in the sunflower market which has been continuously modernising its assets and improving competitiveness. Furthermore, the proximity of the new plant to the Varna port is expected to facilitate transport (notably due to the presence of an important logistic hub - sea, railways and roads). Through the construction of a new greenfield sunflower oilseed production plant, which is expected to incorporate best available technology, the company should be able to consolidate its competitive position and, therefore, increase its market share both in Bulgaria and in the EU. The project will also create new employment and help secure existing employment in rural areas and, therefore, contribute to agriculture/bioeconomy in a less developed European region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Date de publication
15 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70266168
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160578
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
227041948
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160578
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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