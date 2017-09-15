L’accord a été signé ce jour à Pampelune par Román Escolano, vice-président de la BEI, et Uxue Barkos, présidente de la Communauté forale de Navarre, en présence de Pablo Zalba, président de l’ICO, l'institution qui collabore avec la BEI à la mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe en Espagne.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va contribuer à faciliter l’accès à des logements sociaux à prix abordables dans des zones métropolitaines de Navarre en accordant un prêt de 40 millions d’EUR pour la construction de 524 logements. Il s’agira de réaliser des immeubles à consommation énergétique quasi nulle, c’est-à-dire des immeubles présentant une consommation d'énergie très réduite de par leur conception et les matériaux utilisés pour leur construction. Le prêt bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, aussi appelé «Plan Juncker».

Cet investissement aura des incidences positives sur l’emploi puisqu’il contribuera à la création de plus de 700 emplois au cours de la phase de mise en œuvre, qui s’étendra jusqu’en 2020. Le financement mis à disposition par la BEI sera géré par NASUVINSA, l'agence publique chargée de l'aménagement urbain et des projets de logements sociaux en Navarre. Les 524 nouveaux logements seront construits au cours des trois prochaines années, d’ici à 2020, dans des zones métropolitaines de Navarre. Au total, le projet permettra la construction d’environ 78 000 m² de logements.

S’exprimant au sujet de ce projet, Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l'énergie, a affirmé : « Ce projet est un excellent exemple d’investissement intelligent : il améliore la qualité de vie des citadins, réduit la consommation énergétique et contribue à la création d’emplois. S’agissant là des objectifs des politiques européennes en matière d’efficacité énergétique, je me félicite de cet accord et espère vivement que d'autres investissements de ce type seront sollicités et appuyés. »

Lors de la cérémonie de signature, Román Escolano, vice-président de la BEI, a déclaré : « L’accord que nous signons aujourd’hui vient à l’appui de deux des priorités de la BEI : favoriser l’intégration sociale dans l’Union européenne et contribuer à réduire les effets des changements climatiques. En tant que banque de l’UE, la BEI œuvre à l’amélioration de la vie des citoyens européens. Nous sommes donc ravis de soutenir ce projet qui est, en outre, un bel exemple la vaste mise en œuvre du Plan d'investissement pour l'Europe en Espagne. »

Pour sa part, la présidente de la Communauté forale de Navarre, Uxue Barkos, a souligné que l'appui de la BEI permettra à la Navarre de « continuer à faire figure de communauté pionnière en matière de politiques de logement et d'efficacité énergétique et à tenir son rang de fer de lance de l’innovation sociale dans le domaine du logement ». De même, elle s’est félicitée « de la reconnaissance et du soutien que cet accord apporte à la politique du logement audacieuse menée dans la région, politique qui contribue à transformer une réalité malheureusement trop marquée, ces dernières années, par la « fièvre de la brique », et qui nous amène, nous, les pouvoirs publics, à porter notre attention sur les besoins réels des personnes et le droit de chaque citoyen à un logement de qualité, indépendamment de son origine, de son niveau de revenus et de sa situation familiale ».

Pour le président de l’ICO, Pablo Zalba, « la fonction sociale du Plan d'investissement pour l'Europe se matérialise par des accords comme celui signé aujourd’hui. Pour l’ICO, il est primordial de continuer à œuvrer pour la promotion de la mise en œuvre de cette initiative européenne en Espagne ».

Tous les logements rempliront les normes de haute efficacité énergétique, conformément aux exigences de la directive européenne sur la consommation énergétique qui entrera en vigueur en 2020 et qui imposera une consommation d'énergie quasi nulle pour tous les bâtiments nouveaux. Grâce au type de construction et au recours aux énergies renouvelables, les logements relevant de ce projet consommeront jusqu’à 75 % moins d’énergie que les logements traditionnels. En outre, leurs locataires paieront moins cher pour se chauffer en hiver : les frais de chauffage seront réduits de 90 % par rapport à ceux d’un logement de 30 ans ou plus. En moyenne, ces frais s’élèveront à 75 EUR par an pour les nouveaux logements à haute efficacité énergétique, contre 785 EUR par an pour les logements anciens.

Les nouveaux immeubles seront destinés à la location à coût abordable et contribueront ainsi à l'intégration sociale et à la revitalisation urbaine. Ce projet a en particulier pour objectif de faciliter l’accès au logement pour les jeunes et les personnes à revenus modestes, conformément à la législation sur le logement social en vigueur en Navarre.

Stimuler la location de logements sociaux est l’un des objectifs de la banque de l’UE, qui, en Espagne, a déjà apporté son concours à des programmes similaires dans les centres urbains d’Andalousie et, récemment, à Barcelone. La BEI a également appuyé des projets destinés à élargir ou améliorer le parc de logements sociaux d’autres villes européennes, comme Amsterdam, Dublin ou Lisbonne.

Le Plan Juncker en Espagne et la coopération avec l’ICO

Grâce au soutien du Plan d'investissement pour l'Europe, la BEI pourra accorder son financement à des conditions favorables, tant au niveau des intérêts que des délais d'amortissement, pour assurer la réalisation du projet.

Depuis le lancement du Plan d'investissement pour l’Europe, 53 projets ont été approuvés à ce titre en Espagne, pour un volume de financement total dépassant les 4,7 milliards d’EUR, ce qui aboutira à des investissements dans l’économie espagnole à hauteur de plus de 27,8 milliards d’EUR.

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO), en tant que banque nationale développement, collabore avec la BEI à la mise en œuvre du Plan Juncker en Espagne. Dans ce contexte, les deux institutions ont signé deux opérations avec partage des risques concernant les fonds de capital-risque et d’infrastructures Fond-ICO Global et Fond-ICO Infraestructuras, pour un montant de, respectivement, 250 millions d’EUR et 50 millions d’EUR. Ces deux opérations bénéficient du soutien du Plan d'investissement pour l'Europe et sont les premières de cette nature que la Banque a signées avec une banque nationale de développement en Europe.

En plus de travailler ensemble à la mise en œuvre du Plan Juncker, la BEI et l’ICO coopèrent étroitement dans le cadre d'autres projets, dans l'objectif commun de faciliter l'accès aux liquidités pour les PME espagnoles. En 2016, la banque de l’UE a ainsi accordé six prêts à l’ICO pour soutenir les petites et moyennes entreprises, soit un financement total de 1,8 milliard d’EUR permettant à plus 30 000 PME d’avoir accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets.