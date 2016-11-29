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NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING

Signature(s)

Montant
39 750 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 39 750 000 €
Services : 39 750 000 €
Date(s) de signature
3/07/2017 : 39 750 000 €
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24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING
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Espagne : la BEI va financer la construction de 524 logements sociaux à haute efficacité énergétique en Navarre à l'aide d'un prêt de 40 millions d’EUR au titre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
29 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 06/07/2017
20160441
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NAVARRA SOCIAL HOUSING
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB loan to finance the construction of energy-efficient social housing units in Navarra, Spain

The project will finance the construction of new social housing units with high energy-efficiency standards in the region of Navarra. As well as providing affordable housing, the buildings will meet requirements set for nearly zero-energy Buildings (NZEB), thereby reducing energy consumption and lowering CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Through the project several new social housing nearly zero-energy buildings, as per the requirements of the EU Directive on the energy performance of buildings 2010/31/EU (EPBD), will be constructed in existing built environments. After completion energy consumption and pollutant emissions will be reduced compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69861158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160441
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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