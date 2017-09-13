Ce 12 septembre, au Siège de TELCO OI à la Réunion, Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI qui est la Banque de l’Union Européenne et Pierre-Antoine Legagneur, Directeur Général de TELCO OI, signent un contrat de financement de 25 millions d’euros pour moderniser et développer le réseau Très Haut Débit mobile sur l’ensemble des territoires de la Réunion et de Mayotte.

Fort de l’expérience et du savoir-faire de ses deux actionnaires, Iliad et Axian, le groupe TELCO OI s’est fixé comme objectif d’offrir dans un contexte très concurrentiel une couverture 4G innovante, accessible à plus de 95% de la population d’ici 5 ans. En plus de la qualité et de l’attractivité de l’offre, le projet aura des répercussions économiques très positives sur les territoires, notamment en termes de productivité et de création d’emplois.

« Ce financement octroyé par la BEI s’inscrit dans le plan important d’investissement engagé par TELCO OI en 2016, afin de moderniser son réseau mobile à la Réunion et à Mayotte, leur permettant de passer au Très Haut Débit mobile grâce à la généralisation de la 4G », a déclaré Pierre-Antoine Legagneur, Directeur Général de TELCO OI.

« L’accès de tous au Très Haut Débit est une priorité pour la Banque de l’Union Européenne. C’est pourquoi nous sommes très heureux de financer ce projet qui aura un réel impact économique et social sur les territoires de la Réunion et de Mayotte », a souligné le Vice-Président Ambroise Fayolle lors de la cérémonie de signature. « Ce nouveau financement « Juncker » reflète l’action que nous menons en territoire Outre-Mer pour soutenir un développement économique axé sur l’innovation et la modernisation des infrastructures, la croissance et la compétitivité des entreprises. En agissant ainsi, nous créons de nouvelles opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes générations. »

Ce financement de la BEI bénéficie en effet du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) - élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, appelé plus communément Plan Juncker - avec à la clef pour TELCO OI l’octroi de conditions financières particulièrement attractives, adaptées au secteur et à la nature de l’investissement. Un financement qui s’inscrit également dans la stratégie 2020 de l’Union Européenne et de l’agenda numérique pour l’Europe axé sur le déploiement de l'internet à haut débit. Un des objectifs clefs de cette stratégie est que tous les citoyens européens bénéficient d’ici 2020 d’un accès au haut débit à 30 Mbps, avec l’assurance également que 50% des foyers européens disposent d’abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps.

Pour rappel, en 2016, les investissements de la BEI pour le développement du Très Haut Débit en France se sont élevés à plus de 1 milliard d’euros d’investissements.