Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le lancement officiel du fonds Eiffel Croissance Directe, sous l’égide de Benjamin Griveaux, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances, d’Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), en présence des Directeurs généraux d’AG2R LA MONDIALE et de la BRED, qui ont tous participé à la mise en place de cet outil innovant destiné au financement des PME de croissance.

Dans les jours précédant son lancement officiel, le fonds a déjà financé cinq PME françaises pour des montants allant de 1 à 5 millions d’euros. Il vise jusqu’à 100 opérations du même type dans les prochaines années. L’engagement actuel de 115 millions d’euros devrait être porté à 300 millions d’euros en 2018.

Le principal investisseur est AG2R LA MONDIALE, qui s’est engagée à hauteur de 100 millions d’euros. La BRED est également partenaire du fonds. Pour ce lancement, le Groupe BEI apporte, à travers sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI), une première garantie de 50 millions d’euros. Le Vice-Président de la BEI Ambroise Fayolle souligne que: « ce nouveau fonds est le fruit d’un partenariat inédit entre les autorités publiques françaises, le secteur privé et l’Europe ».

« Nous sommes particulièrement fiers de ce fonds dont les premiers développements sont très encourageants » indique Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group. « Les retours des entreprises sont très positifs et les premières opérations contribuent à alimenter cet enthousiasme ».

Le fonds Eiffel Croissance Directe est le fruit d’une collaboration originale entre des partenaires issus de la sphère publique nationale et européenne, et des institutions privées de premier plan. Sur la base d’un besoin de financement non satisfait, exprimé par les PME auprès de la DIRECCTE Île-de-France, la création du fonds a été confiée à Eiffel Investment Group dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt que la société de gestion a remporté en janvier 2017.

Destiné à compléter les dispositifs de financement existants, cet outil se distingue par sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité, qui sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort potentiel en phase de croissance. Il propose des financements à partir d’un million d'euros pour des maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement. Il peut financer des investissements immatériels (recrutements… ). En outre, le fonds peut intervenir dans tous secteurs d’activité, ce qu’illustrent les premiers financements réalisés. Qu’elles opèrent dans les logiciels, le prêt-à-porter ou les services, les entreprises financées par le fonds ont en commun de créer des emplois et d’être à la recherche de solutions de financement souples et adaptées à leur croissance rapide.

Grâce à son réseau de sourcing original, qui s’appuie pour une bonne part sur le travail mené localement par les chargés de mission de la DIRECCTE Île-de-France, ainsi que sur les directions régionales de la BRED Banque Populaire, et son processus d’investissement optimisé, le fonds Eiffel Croissance Directe est en mesure d’identifier et de répondre rapidement aux opportunités de financement qui lui sont soumises. Opérationnel depuis juin 2017, le fonds a déjà reçu près de 150 dossiers d’investissements, et a réalisé ses premiers investissements dès juillet. A terme, le fonds ambitionne de financer jusqu’à 100 PME françaises, pour un montant cible d’environ 300 millions d’euros.

Eiffel Investment Group est déjà très actif dans le financement des petites entreprises (sa filiale Alto Invest a financé en fonds propres plus de 200 PME innovantes ; son fonds de prêts en ligne Prêtons Ensemble est déjà exposé à plus de 10 000 prêts à des TPE françaises et européennes…). Le nouveau fonds Eiffel Croissance Directe vient compléter son offre, sur un segment du marché -les PME de croissance de 5 à 100 millions de chiffre d’affaires- souvent mal servi par les acteurs traditionnels du financement, en raison notamment du coût lié à l’analyse de ces dossiers de petite taille. Ces PME concentrent pourtant l’essentiel de la valeur ajoutée créée sur le territoire et du potentiel de création d’emploi. En les ciblant activement, Eiffel Investment Group pourra construire un portefeuille très diversifié de prêts visant à offrir aux investisseurs d’Eiffel Croissance Directe un rendement attractif avec un risque bien maîtrisé.

Partenaire principal d’Eiffel Investment Group pour ce fonds, AG2R LA MONDIALE s’est engagé à investir 100 millions d’euros sur les 300 millions d’euros que la société de gestion prévoit de lever à terme. La BRED Banque Populaire est co-investisseur. Elle participe activement à l’identification d’emprunteurs et à la mise en place de solutions de financement conjointes banque-fonds.

Un second closing est envisagé pour la fin de l’année.

Un nouveau financement du Plan Juncker

Ce nouveau fonds bénéficie également de la garantie européenne via le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale de la BEI, dans l’objectif de faciliter l’accès au financement des entreprises innovantes tout en attirant d’autres investisseurs au titre du programme InnovFin SME Guarantee Facility de la Commission européenne et du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker. L’innovation et le soutien aux entreprises sont une priorité pour le Groupe BEI. Le Plan Juncker continue ainsi sa progression en France avec à ce jour 89 opérations approuvées par le Groupe BEI pour un montant global de financements de plus de 7 milliards d’euros. Grâce à cette nouvelle intervention du FEI, le Groupe BEI apporte à nouveau son soutien à Eiffel Investment Group. Il porte à près de 100 millions d’euros le montant global des financements apportés à Eiffel Investment Group.