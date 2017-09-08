La BEI va prêter 75 millions d’EUR au maximum à l’appui de projets de recherche thérapeutique inédits

Réduction importante du coût du capital pour traduire le savoir universitaire en pratiques industrielles

Ce concours de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui constitue un élément clé du Plan d'investissement pour l'Europe

Evotec AG (Bourse de Francfort : EVT, TecDAX, ISIN : DE0005664809) et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé ce jour que la BEI avait accordé à Evotec un prêt non garanti de premier rang de 75 millions d’EUR au maximum à l’appui de la stratégie « Innovate » d’Evotec.

L'accord de prêt est piloté au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne. Cette opération constitue le premier grand investissement de type apport de fonds propres au titre du FEIS en Europe, tout secteur confondu. En outre, il s’agit du premier investissement conditionnel au titre du FEIS dans le cadre duquel la Banque partage les risques liés à la réussite de son client en matière de R-D.

La stratégie « Innovate » d’Evotec soutenue par un coût du capital sensiblement réduit

Plus de 3 000 maladies graves nécessitent encore des traitements curatifs. Les coûts indirects liés au traitement des patients sont donc énormes, en particulier si l’on considère les effets du vieillissement de la population dans de nombreux pays développés. De ce fait; la demande de nouvelles thérapies continue de croître de manière constante. Il est donc nécessaire d’innover dans la recherche thérapeutique en mettant en œuvre des solutions financièrement rentables et des modèles de financement innovants.

L’activité principale d’Evotec réside dans la recherche-développement (R-D) à l’appui de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, de groupes de capital-risque, d'institutions universitaires, de fondations et d’organismes sans but lucratif. Dans le cadre de son programme « Innovate », Evotec constitue une réserve viable de partenariats visant la mise au point de produits modificateurs des maladies. Ses activités de R-D se basent sur des recherches scientifiques de pointe, des plateformes de recherche thérapeutique de la plus haute qualité (par exemple la plateforme intégrée d’Evotec consacrée aux cellules souches humaines pluripotentes induites, iPSC) et des modèles de collaboration innovants, comme les initiatives BRIDGE faisant le lien entre les universités et le secteur pharmaceutique. Depuis 2010, Evotec a constitué une réserve de plus de 80 projets de mise au point de produits dans le cadre de partenariats, d'initiatives d’essaimage ou de capital-investissement. Ces partenariats représentent des possibilités de croissance pour Evotec en matière de développement, de percées cliniques et commerciales, de retombées financières ou de participations en fonds propres.

Le concours de la BEI appuie singulièrement la stratégie « Innovate » d’Evotec par le biais d’une structure de financement unique, innovante et flexible qui comprend une composante modeste de partage des récompenses pour la BEI. La totalité du prêt de 75 millions d’EUR sera investie dans le programme de R-D « Innovate » d’Evotec sur une période de quatre ans. Le prêt arrivera à échéance sept ans après son tirage. La longue durée de ce financement réduit sensiblement le coût du capital à l’appui de l’innovation. Dans le même temps, cela permet à Evotec d’appliquer une stratégie de recherche et développement thérapeutiques innovante de manière encore plus intensive (portant, par exemple, sur des médicaments orphelins, sur des investissements dans certaines technologies et plateformes), en continuant à se concentrer sur des traitements modificateurs de maladie destinés à des affections présentant des besoins médicaux urgents non satisfaits. Evotec espère réaliser ses premiers investissements grâce à ce nouvel instrument de financement déjà en 2017.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI en charge des opérations de prêt en Allemagne et du FEIS, a ajouté : « La BEI est fière de pouvoir appuyer la stratégie innovante et compétitive d’Evotec. Stimuler la R-D et soutenir les entreprises européennes est une priorité pour la BEI. Dans la compétition mondiale, l’innovation est essentielle pour permettre à l’Europe d’assurer sa compétitivité et ses emplois futurs et de parvenir à une croissance durable. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « L’élaboration de traitements innovants est un processus qui nécessitent des investissements soutenus. C’est là que le Plan d’investissement peut jouer un rôle. Je me réjouis du fait que, grâce à l’accord de ce jour, le Plan d’investissement va pouvoir soutenir des activités de recherche visant des maladies et affections graves. »

Werner Lanthaler, le PDG d’Evotec, a déclaré : « Nous sommes honorés de pouvoir bénéficier de l’appui du Plan d'investissement pour l’Europe et nous sommes ravis de la confiance qu’il témoigne à l’égard de notre stratégie d'innovation. Nous resterons très concentrés sur nos investissements et nous continuerons à déployer des efforts de classe mondiale dans le domaine de la R-D. Le soutien de la BEI, basé sur un modèle de financement flexible et innovant, contribuera à réduire sensiblement le coût du capital pour Evotec. Le fait de mettre ce nouvel instrument de financement à la disposition du secteur de la biotechnologie constitue un jalon très important qui aura une véritable incidence au niveau mondial sur l’écosystème d’innovation lié à la recherche thérapeutique. »

[Othmar Karas, député européen et porte-parole du groupe PPE pour le FEIS, a ajouté : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques représente une pierre angulaire importante dans le travail du Parlement européen. L’accord de ce jour portant sur le premier grand investissement de type apport de fonds propres au titre du FEIS, toute région et tout secteur confondus, montre que nous avançons dans la bonne direction. »]

L’opération a été mise en place en collaboration avec la fondation kENUP, une ONG soutenant l’innovation en Europe.