La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 8 millions d’EUR à inRiver AB, éditeur suédois de logiciels de gestion de l'information sur les produits informatiques dématérialisés, afin de renforcer sa compétitivité sur un marché à l’essor rapide. Cette opération relève du Mécanisme de financement de la croissance européenne qui bénéficie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe.

Les logiciels de gestion de l’information sur les produits sont des outils essentiels pour faire face à l’ampleur et à la complexité que créent les canaux numériques pour les entreprises opérant dans le secteur de la distribution. La demande de ce type de logiciel augmente progressivement. Le financement de la BEI permet à inRiver d’investir dans la recherche-développement, de renforcer sa couverture du marché et d’accroître sa clientèle, qui comprend des entreprises internationales de premier plan comme Volvo, Intersport, Fujifilm et Skullcandy, entre autres.

« Il est essentiel de permettre à de jeunes entreprises en croissance rapide d’accéder aux financements afin de stimuler la compétitivité et la numérisation en Europe », a déclaré Romualdo Massa Bernucci, directeur des opérations de prêt de la BEI dans les pays nordiques. « Nous nous réjouissons de soutenir la RDI et la stratégie de croissance d’inRiver : grâce à ce type d’entreprises, l’Europe se pose comme l’un des principaux fournisseurs de technologies et des emplois de qualité se créent dans tout le continent. »

« Premier fournisseur de solutions de gestion de l'information sur les produits informatiques dématérialisés, inRiver a enregistré une très forte croissance, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord », a déclaré Niclas Mollin, PDG d’inRiver. « Grâce à ce financement, nous pourrons donner un coup d’accélérateur à notre croissance et fournir aux équipes marketing du monde entier des solutions encore plus probantes. »

L’accord avec inRiver est particulier, car il a recours aux quasi-fonds propres de la BEI, inédits sur le marché avant 2015. Les quasi-fonds propres associent les avantages d’un prêt à long terme et d’un modèle de rémunération basé sur la performance de l’entreprise. Ce type d’opération permet de renforcer le capital économique de l’emprunteur sans diluer la participation des investisseurs existants. Le Plan d’investissement pour l’Europe permet à la BEI de fournir des quasi-fonds propres et ainsi de stimuler l’investissement dans des entreprises très innovantes qui, auparavant, n’auraient pas été admissibles à un financement de la BEI.

Contact pour la presse :

Jan Wnendt, +352 4379-82227, j.wnendt@bei.org