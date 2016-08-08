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INRIVER (EGFF)

Signature(s)

Montant
8 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 8 000 000 €
Industrie : 8 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2017 : 4 000 000 €
21/06/2017 : 4 000 000 €
Autres liens
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - INRIVER (EGFF)
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20/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INRIVER (EGFF)
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Communiqués associés
Suède : financement innovant pour les services numériques : la BEI prête 8 millions d’EUR à inRiver dans le cadre du Plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/06/2017
20160808
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INRIVER (EGFF)
inRiver AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 24 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project that the Bank would finance addresses the transformation of the promoter's business towards a software as a service (SaaS) model through the development of REST API to adapt to cloud based services; use of stateless servers, multi-tenant offerings; automated billing systems; machine-learning solutions; pre-built industry models; improved management views and advanced analytics.

The proposed loan would enable inRiver to scale up its research and development (R&D) and expand its reach in a fast-growing market. The loan would also contribute to supporting and creating highly skilled jobs in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in the development of innovative software solutions for marketing professionals. Full environmental details will be checked during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - INRIVER (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150543892
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160808
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INRIVER (EGFF)
Date de publication
20 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72461559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160808
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - INRIVER (EGFF)
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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