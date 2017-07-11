La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 150 millions d’EUR avec la société grecque Cosmote Mobile Telecommunications SA afin de soutenir l’extension de la couverture et de la capacité de son réseau de téléphonie mobile à large bande 4G/4G+ et sa mise à niveau technologique. L’opération bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’instrument financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

Cosmote est une filiale de la société Hellenic Telecommunications Organisation (OTE), qui est elle-même détenue à 40 % par Deutsche Telekom.

« La BEI est déterminée à aider les entreprises grecques innovantes et de qualité à concrétiser leurs plans d'investissement. Nous sommes heureux de collaborer avec Cosmote en vue de l’aider à renforcer son réseau déjà bien étendu. C’est précisément pour soutenir ce type d’opération que le Plan d'investissement pour l'Europe a été conçu. Je me réjouis qu’une nouvelle étape ait été franchie en vue de mettre les avantages du Fonds européen pour les investissements stratégiques à la disposition de la Grèce », a déclaré Nicholas Jennett, directeur général adjoint et responsable de l’équipe chargée des investissements en faveur de la Grèce à la BEI.

Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, a commenté l’opération en ces termes : « Cet accord démontre une nouvelle fois le rôle précieux que le plan Juncker peut jouer dans la mobilisation d’investissements destinés à soutenir et à étendre les infrastructures porteuses de croissance en Grèce. Cet accord met également en lumière l’objectif stratégique plus général de la Commission consistant à faire en sorte que les opportunités offertes par les technologies numériques soient pleinement exploitées pour promouvoir l’innovation, la productivité et la croissance. La Commission reste résolue à soutenir les investissements qui assureront le redressement économique de la Grèce ».

L’accord de financement de la BEI devrait aider Cosmote à étendre encore la couverture de son réseau mobile à large bande. Cosmote intégrera également de nouvelles fonctionnalités pour continuer à moderniser son réseau 4G et le faire passer à la technologie LTE avancée, ce qui augmentera sensiblement les performances du réseau haut débit sur le plan de la vitesse et de la capacité en périodes de pointe. Des investissements connexes seront réalisés dans le réseau de base afin de soutenir l’ajout de capacité installée dans le réseau d'accès, les plateformes de produits et la composante TI. Le projet aura pour effet d’améliorer la qualité et la couverture du réseau mobile de Cosmote en Grèce, ce qui permettra la fourniture de services mobiles à large bande de pointe dans un nombre encore plus grand de régions rurales et reculées du pays.

Michael Tsamaz, PDG du groupe OTE, a fait la déclaration suivante : « Nos investissements répondent aux besoins en évolution constante de la société et de nos clients en matière d’amélioration des réseaux et des services de communication. Nous sommes de loin le principal investisseur dans le secteur des télécommunications en Grèce, ayant investi plus de 2 milliards d’EUR au cours des six dernières années et prévoyant d’engager 1,5 milliard d’EUR supplémentaire d’ici à 2020 afin de mettre en place des réseaux à fibre optique et 4G/4G+. Les réseaux de nouvelle génération ne sont pas un luxe, mais un impératif de l’ère numérique. Nous devons répondre aux besoins numériques des clients et des entreprises de manière respectueuse de l’environnement afin de garantir notre durabilité. Notre coopération avec la BEI nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie et d’installer les réseaux du futur, une condition préalable essentielle à la croissance du pays ».

Le projet appuie l'initiative « Stratégie numérique pour l’Europe », qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 », et ses objectifs spécifiques visant la mise à disposition de services à large bande à très haut débit (plus de 30 Mbit/s) pour tous les citoyens européens et, dans une certaine mesure, de services offrant une vitesse de connexion de 100 Mbit/s pour 50 % de la population à l'horizon 2020.