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TELECOM GREECE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2017 : 150 000 000 €
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24/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM GREECE
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM GREECE
Communiqués associés
Grèce : nouveau soutien apporté au titre du FEIS - un accord de financement de 150 m d’EUR avec Cosmote SA, la filiale de téléphonie mobile du groupe OTE

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 10/07/2017
20150941
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELECOM GREECE
COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will increase the coverage and capacity of the promoter's mobile broadband network, and finance a technological upgrade. In addition, the project will include investments in the core network to support the additional installed capacity in the access network, product platforms and IT systems.

The investment will enable the promoter to offer advanced mobile broadband services, thereby strengthening its competitiveness. The project will also contribute to the ecosystem of mobile broadband services in Greece, which should have a positive economic impact on the market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks does not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC as amended, and is therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELECOM GREECE
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75301772
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150941
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM GREECE
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135073870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150941
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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TELECOM GREECE
Fiche technique
TELECOM GREECE
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