Le comité de pilotage du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a sélectionné les huit experts composant le nouveau comité d’investissement du FEIS, conformément au règlement européen instituant le FEIS. Le comité d’investissement prendra ses fonctions le 1er août 2017.

Le comité, que préside le directeur exécutif du FEIS, Wilhelm Molterer, se compose d’experts indépendants provenant de huit États membres de l’UE. Ils disposent tous d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets, ainsi que de connaissances spécialisées en micro- et macroéconomie dans un ou plusieurs domaines clés couverts par le FEIS, dont la recherche et l'innovation, les transports, les énergies renouvelables, l'éducation ou la santé. À l’issue d'une procédure de sélection ouverte et transparente publiée au Journal officiel de l'UE, les membres du comité ayant été nommés pour un mandat de 18 mois sont :

M. Gordon Bajnai (Hongrie),

M. Thierry Déau (France),

M me Dalia Dubovske (Lituanie),

Dalia Dubovske (Lituanie), M me Vicky D. Kefalas (Grèce),

Vicky D. Kefalas (Grèce), M me Andrea Kodrin (Slovénie),

Andrea Kodrin (Slovénie), M. Fabio Pammolli (Italie),

M me Nieves Rodriguez Varela (Espagne),

Nieves Rodriguez Varela (Espagne), M. Manfred Schepers (Pays-Bas).

« Je me félicite de la sélection, par le comité de pilotage, de huit professionnels remarquables pour accomplir cette mission importante », a déclaré Werner Hoyer, président du Groupe Banque européenne d’investissement. « Le comité d'investissement approuve ou rejette le recours à la garantie budgétaire de l’UE pour les projets de la BEI et joue un rôle primordial dans la réussite du FEIS. À ce jour, 240 opérations ont été avalisées au titre du volet Infrastructures et innovation de cette initiative et je souhaiterais remercier les membres du comité d’investissement initial, qui, de janvier 2016 à juillet 2017, ont contribué à ce succès », a-t-il poursuivi.

Outre l’évaluation effectuée par le comité d’investissement, qui prend ses décisions à la majorité simple, les projets financés par le FEIS sont soumis à la procédure habituelle d'audit préalable de la BEI. Ils doivent être techniquement et économiquement solides, correspondre aux secteurs admissibles définis dans le Plan d'investissement pour l’Europe et obtenir l'approbation finale du Conseil d'administration de la Banque.