La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe Cellnovo (« Cellnovo » ou la « Société » CLNV:EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annoncent la signature d’un accord de prêt portant sur 20 millions d’euros (« l’Accord ») dans le but de soutenir Cellnovo dans sa transition vers l’industrialisation à grande échelle de l’ensemble de sa production. L’Accord a été signé le 7 juillet 2017 dans les locaux de la BEI à Paris en présence d'Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI, et de Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo.

Le prêt est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, communément appelé « plan Juncker ». Initiative commune du Groupe BEI et de la Commission européenne, le plan Juncker a pour objectif de mobiliser l’investissement privé dans des projets et des secteurs comme la recherche et l’innovation, qui revêtent une importance stratégique pour l’Union Européenne. Il s’agit d’apporter des financements en fonds propres aux sociétés à fort potentiel de croissance.

Le financement de la BEI sera utilisé par la Société pour améliorer le système Cellnovo avec l'objectif d'en diminuer les coûts de production. L’investissement servira en outre à financer des lignes de production supplémentaires, ainsi que des études cliniques multicentriques pour le développement de solutions de pancréas artificiel, afin de réunir les données nécessaires pour obtenir des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe.

« La BEI est très fière de contribuer à la réussite de Cellnovo grâce à ce nouveau financement accordé au titre du Plan Juncker, un plan dont le déploiement en France se poursuit, puisqu’on compte à ce jour 70 opérations approuvées qui devraient engendrer 27,6 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « Cette signature témoigne de notre détermination à appuyer le développement d’entreprises innovantes à forte valeur ajoutée en Europe. L’innovation, notamment dans le domaine des soins de santé, est indispensable à la viabilité des entreprises, ce qui explique que la BEI ait pour priorité absolue de les soutenir. De plus, nous proposons des produits financiers sur mesure pour permettre à des entreprises innovantes comme Cellnovo de poursuivre leur stratégie et leur développement. »

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente : « Nous sommes ravis de la signature de cet emprunt auprès de la BEI, qui constitue une reconnaissance de plus de la position de leader de Cellnovo dans le développement de technologies novatrices dans le diabète. Notre système unique de gestion du diabète est le résultat d’un processus de développement rigoureux visant à améliorer la qualité de vie des personnes avec un diabète de type 1. Ce financement va nous aider à accélérer nos projets de recherche et de développement, et à augmenter notre capacité de production pour faire face à la forte demande du marché pour notre micro-pompe connectée. »