La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 20 millions d’EUR à Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A. pour financer la mise en place d’une nouvelle installation de production de solutions parentérales et de produits médicaux dans la ville de Mortágua, dans le district de Viseu. Román Escolano, vice-président de la BEI, et Joaquim Chaves et Luís Pedro Simões, le PDG et le directeur financier de l’entreprise portugaise, ont signé ce jour l’accord pour le premier prêt direct de la BEI à une entreprise de taille intermédiaire portugaise bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker » de la Commission européenne.

Laboratórios Basi est une entreprise de taille intermédiaire spécialisée dans la mise au point, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques à usage humain et d’autres produits de santé. Ce prêt de la BEI contribuera à la mise en place d’une nouvelle unité qui renforcera la capacité de production de l’entreprise. Une fois opérationnelle, la nouvelle unité pourra produire chaque année jusqu’à 110 millions de poches parentérales de petite et grande dimension. Cette modernisation accélérera la croissance de l’entreprise et favorisera également son internationalisation en augmentant sa capacité exportatrice. Par conséquent, cet investissement financé par la BEI contribuera à la création d’emplois qualifiés et à la cohésion sociale. Ce projet devrait créer 109 nouveaux emplois dans le district de Viseu, une région située dans la partie intérieure du Portugal.

L’accord est le premier signé au Portugal dans le cadre du programme de prêt de la BEI en faveur des ETI en Espagne et au Portugal, une plateforme destinée à soutenir la croissance économique et l’emploi en apportant des financements assortis de conditions avantageuses à des entreprises de taille intermédiaire. Ce programme bénéficie de la garantie fournie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’un des piliers du « plan Juncker ».

Lors de la cérémonie de signature à Lisbonne, Román Escolano a insisté sur l’« impact social très positif de ce projet qui créera des emplois qualifiés au Portugal et favorisera la croissance durable des exportations et l’innovation d’une entreprise pharmaceutique portugaise. Ce prêt est le premier au Portugal à être accordé dans le cadre du programme de la BEI en faveur des ETI avec la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Cet accord illustre également le ferme engagement de l’UE à favoriser l’innovation au Portugal et la détermination de la BEI à financer des investissements dans les régions relevant de l’objectif de cohésion ».

Commentaire de Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation : « Dans le cadre du plan Juncker, des opérations représentant un montant de plus de 1,2 milliard d’EUR ont déjà été approuvées au Portugal. Cela devrait permettre de mobiliser près de 4 milliards d’EUR d’investissements et donner ainsi de l’impulsion à l’économie. Cette opération montre comment les financements de l’UE soutiennent les entreprises innovantes au Portugal, créent des emplois et améliorent la santé publique ».

Commentaire de Joaquim António de Matos Chaves, PDG de Laboratórios Basi : « La mise en œuvre de cet accord avec la BEI est décisive pour la réalisation de cet investissement stratégique innovant dans le domaine des solutions parentérales. Ce projet aura un impact exponentiel sur la capacité productive, concurrentielle et exportatrice de l’entreprise tout en favorisant la création de plus de 100 emplois qualifiés à Mortágua ».