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PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2017 : 20 000 000 €
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Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 30/06/2017
20160789
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Acceptable Corporate(s)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 42 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital expenditure investments related to medical technology

The project concerns the investment in a new parenteral unit in order to produce large volume parenteral solutions and small volume parenteral solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (implementation of an industrial facility for the production of pharmaceutical products). The project has been screened by the competent authorities and the EIA is currently under public consultation. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71849885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160789
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL - Aditamento - Estudo de Impacte Ambiental da Nova Unidade Industrial de Procução de Injetáveis no Parque Industrial Lourenço Ferreira
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78527416
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160789
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental da Nova Unidade Industrial de Procução de Injetáveis no Parque Industrial Lourenço Ferreira
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78523573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160789
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134940868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160789
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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