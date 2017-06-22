© SENER

Le prêt de la BEI permettra à Sener de réaliser des investissements dans le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’espace, des infrastructures et des transports, ainsi que dans le secteur naval.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 110 millions d’EUR à l’entreprise multinationale d'ingénierie et de construction SENER. Cette intervention permettra à l’entreprise d’appuyer ses investissements dans la RDI afin de favoriser la différenciation technologique et la compétitivité internationale de Sener en matière de conception et de développement de nouvelles solutions d’ingénierie. L’accord de prêt, signé à Getxo (Pays basque) par Román Escolano, vice-président de la BEI, et par Jorge Unda,, le directeur général de Sener, a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « Plan Juncker ».

Sener est le leader mondial de la RDI liée à la réalisation de projets hautement technologiques. Son organisation et ses activités présentent un caractère sensiblement multinational qui couvre l’ensemble du cycle de production. Le projet d'investissement dans l’innovation financé grâce au concours de la BEI permettra à l’entreprise d’offrir de nouveaux services d'ingénierie et de développement de technologies dans une grande variété de secteurs.

Le projet de RDI de Sener sera également axé sur l’espace, un secteur dans lequel l’entreprise possède une longue expérience. Le prêt accordé par la BEI servira à financer la mise au point de nouveaux satellites, la conception de systèmes de propulsion spatiale innovants et l’amélioration des instruments d'observation de notre planète. Le projet porte également sur des investissements liés à l’innovation dans le secteur naval qui faciliteront l’accroissement des capacités du système FORAN de Sener en vue de répondre à la future demande dans les domaines de la conception et de la construction de navires dans le monde entier, ainsi que dans les secteurs des infrastructures et des transports.

L’accord de prêt bénéficie du soutien du plan d'investissement pour l'Europe qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé et contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi. Sener Ingeniería y Sistemas emploie 2 400 personnes et les investissements dans l’innovation financés grâce à l’accord de prêt signé ce jour contribueront à créer de nouveaux emplois hautement qualifiés, visant pour l’essentiel des scientifiques et des ingénieurs, pendant la phase de mise en œuvre du projet.

Lors de la cérémonie de signature, Román Escolano, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le prêt que la BEI accorde à Sener permettra à une entreprise espagnole de contribuer de manière très concrète au développement de la technologie spatiale européenne et à la conception de nouveaux services de pointe dans le secteur des énergies renouvelables. Il s’agit en outre d'un appui important à la recherche en Espagne, les universités et les centres de recherche qui participent à ce projet étant nombreux. La BEI contribue ainsi de façon très pertinente à promouvoir la création d’emplois hautement qualifiés dans une grande variété de secteurs de notre économie ».

Pour sa part, le directeur général de Sener a déclaré : « Sener se réjouit de bénéficier du soutien d’une institution comme la BEI qui atteste ainsi de nos efforts toujours résolus en faveur de l’innovation dans les secteurs des énergies, des infrastructures, des transports et des activités aérospatiales et navales. Au cours des quatre prochaines années, nos ingénieurs vont continuer à concevoir et construire un avenir plus efficace, plus sûr, plus respectueux de l’environnement grâce à des technologies toujours plus avancées, à la pointe de la technique, pour le bien-être des citoyens ».