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SENER RENEWABLE ENERGY AND ICT RDI

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 110 000 000 €
Services : 15 400 000 €
Industrie : 45 100 000 €
Énergie : 49 500 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 2 800 000 €
21/06/2017 : 4 900 000 €
21/06/2017 : 7 700 000 €
19/12/2019 : 8 200 000 €
19/12/2019 : 9 000 000 €
21/06/2017 : 14 350 000 €
21/06/2017 : 15 750 000 €
21/06/2017 : 22 550 000 €
21/06/2017 : 24 750 000 €
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08/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENER RENEWABLE ENERGY AND ICT RDI
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2017
Statut
Référence
Signé | 27/06/2017
20160803
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SENER RENEWABLE ENERGY AND ICT RDI
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in Spain for the development of innovative engineering solutions in the renewable energy, space and railway sectors, as well as an information technology (IT) platform for the design and construction of ships.

The project will support the leadership of a European company in the space technology and renewable energy sectors, as well as the development of IT solutions in the maritime and railway sectors, by investing in RDI, and thereby contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project concern RDI activities that are not specifically listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An EIA is therefore not required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENER RENEWABLE ENERGY AND ICT RDI
Date de publication
8 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73623975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160803
Secteur(s)
Services
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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