La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 20 millions d’EUR au maximum à l’entreprise biopharmaceutique allemande Biofrontera AG. L’accord de prêt a été signé à Luxembourg. Une première tranche de 10 millions d’EUR sera décaissée à la signature et de nouvelles tranches seront libérées ultérieurement en fonction d’étapes commerciales et réglementaires prédéfinies. L’opération menée entre la BEI et Biofrontera a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le principal pilier du « Plan d'investissement pour l'Europe » dans lequel le Groupe BEI et la Commission européenne sont des partenaires stratégiques.

Biofrontera, dont le siège est situé à Leverkusen, en Allemagne, se consacre à la mise au point et à la commercialisation de thérapies dermatologiques innovantes, notamment celles destinées à traiter les cancers de la peau. Le produit phare de l’entreprise, l’Ameluz®, est un médicament délivré sur prescription, homologué dans l’Union européenne et aux États-Unis, pour le traitement de certaines formes de cancers de la peau de type carcinome. L’Ameluz® a été homologué par l’UE en 2011 et par les États-Unis en mai 2016. Il a été lancé sur le marché américain en octobre 2016.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et responsable des opérations de prêt en Allemagne : « Nous sommes fiers de pouvoir appuyer la stratégie innovante et compétitive de Biofrontera. Dans la compétition mondiale, l’innovation est essentielle pour permettre à l’Europe d’assurer sa compétitivité et ses emplois futurs et de parvenir à une croissance durable. » Il a en outre ajouté : « Biofrontera devrait connaître une période de croissance soutenue. Accompagner des entreprises européennes dès la première phase d'un processus et leur apporter des ressources stables à long terme à l’appui de leurs activités de R-D est l’un des objectifs prioritaires de la banque de l’UE. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques cherche à stimuler les investissements et l’innovation dans toute l’Europe. Je me réjouis de l’accord signé ce jour qui permettra à Biofrontera d’aller de l’avant et d’accéder aux financements dont elle a besoin pour innover, développer ses activités et embaucher de nouveaux employés. »

Thomas Schaffer, le directeur financier de Biofrontera, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI nous honore en choisissant Biofrontera comme bénéficiaire du Plan d'investissement pour l'Europe. Ce prêt renforcera grandement nos capacités financières et constituera un pilier essentiel de notre stratégie de croissance en Europe et aux États-Unis et de notre ambition de devenir une entreprise de premier plan dans le domaine des traitements dermatologiques. »