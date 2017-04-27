Objectif : mobiliser 500 milliards d’EUR au minimum d’ici à 2020 par le financement de projets favorisant la mise en œuvre des politiques européennes.

Les perspectives de croissance pour l’Espagne liées au Plan d’investissement pour l’Europe ont été présentées ce 27 avril dans les locaux de la Représentation de la Commission européenne. Les intervenants : Luis de Guindos, ministre de l’économie, de l’industrie et de la compétitivité au sein du gouvernement espagnol ; Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne (CE) chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité ; Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), et Pablo Zalba, président de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO). Aránzazu Beristáin, directrice de la Représentation de la CE en Espagne, a souhaité la bienvenue à un auditoire de plus de 150 personnes, issues pour la plupart d’entreprises et d’institutions publiques.

Le Plan d’investissement pour l’Europe vise à mobiliser pas moins de 500 milliards d’EUR d’investissements grâce au financement de projets innovants de nature à appuyer les politiques européennes. Il a été lancé en 2015 pour faciliter l’investissement dans des projets stratégiques pour l’économie européenne, en fournissant à la fois des ressources financières et des services d'assistance technique de manière à accroître les investissements et à faire en sorte que les financements parviennent à l’économie réelle.

Élément central du Plan d'investissement pour l’Europe, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a été créé pour financer des projets réalisés par de grandes entreprises, des PME et des ETI, principalement dans les infrastructures stratégiques (numérique et transports), la recherche et l’innovation, l’éducation, le développement des énergies renouvelables et l’efficacité des ressources.

L’un des objectifs de l’Union européenne (UE) est d’améliorer l’environnement des entreprises en favorisant la mise en place de l’Union de l’énergie, des capitaux et du numérique. Le Plan d’investissement pour l’Europe offre la possibilité de mettre en œuvre des projets dans ces domaines, sur lesquels il centre ses investissements dans le but de promouvoir la croissance et la compétitivité à long terme dans les États membres de l’UE.

Depuis le lancement du Plan d'investissement pour l’Europe en 2015, le Groupe BEI a approuvé à ce titre, dans toute l’Union, 477 projets et opérations pour un total de 34 milliards d’EUR de financements, qui devraient permettre de mobiliser plus de 183 milliards d’EUR d’investissements. En Espagne, le Groupe BEI a approuvé 45 opérations au titre du Plan jusqu’en avril de cette année, pour un volume de financement total qui atteint les 4 milliards d’EUR et aboutira à des investissements dans l’économie espagnole à hauteur de 27,8 milliards d’EUR. L’Espagne est l’un des pays de l’UE les plus actifs pour ce qui est de soumettre des projets à financer au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Pour de plus amples informations sur les projets du « Plan Juncker » approuvés en Espagne, veuillez cliquer ici.

Les représentants d’entreprises et d’institutions réunis dans la salle de l’Europe du siège de la Représentation de la CE ont été attentifs aux propos de Luis de Guindos, Jyrki Katainen, Román Escolano et Pablo Zalba sur « les perspectives majeures de croissance » que représente pour l’Espagne le Plan d'investissement pour l’Europe et sur la nécessité de présenter des projets qui contribuent à la croissance et à la création d’emplois.

Comment obtenir un financement

Il est possible d'accéder de différentes façons à un financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Pour les projets d’un coût supérieur à 50 millions d’EUR, la demande de financement est à soumettre directement à la BEI. Lorsque l’investissement nécessaire est inférieur à ce montant, il suffit de s'adresser à l’une des institutions financières ayant signé un accord à cet effet avec la BEI. Les PME peuvent en outre obtenir un financement via les intermédiaires chargés des opérations de garantie et d'apport de fonds propres du Fonds européen d’investissement (FEI). Pour de plus amples informations sur les modalités du Plan d'investissement pour l’Europe, veuillez cliquer ici.

Le tissu économique espagnol est constitué à 99,88 % de PME. L’Espagne compte 3 178 408 PME susceptibles de bénéficier d'un concours du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) pour financer des projets viables et innovants.

Atelier pratique

La présentation a été retransmise en direct sur Internet et elle a trouvé un large écho dans tout le pays sur twitter. La réunion d'information se poursuit dans l’après-midi par un atelier pratique consacré à la Plateforme européenne de conseil en investissement (www.eib.org/eiah), gérée par la BEI, et au Portail européen de projets d'investissement (www.ec.europa.eu/eipp), qui dépend de la Commission européenne.

Cet atelier est dirigé par Mark Mawhinney, responsable de la Plateforme européenne de conseil en investissement à la Banque européenne d’investissement, et Filipa Ramalho, experte du Portail européen de projets d'investissement. Plus d’une centaine d’entrepreneurs désireux de connaître les modalités de présentation des projets y participent.

Travail d’information intense de la CE et de la BEI

Depuis 2015 et plus particulièrement depuis le début de 2017, des responsables et des experts de la CE en Espagne ainsi que de la BEI effectuent, en collaboration avec l’ICO, un travail intense et continu d'information auprès des entreprises et des institutions sur l’ensemble du territoire. Sont ainsi organisés des séminaires d'information, des conférences et des présentations sur les modalités d'obtention de financements au titre du Plan d'investissement pour l’Europe, afin de permettre aux acteurs économiques intéressés de mettre en œuvre leurs projets.