La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 75 millions d’EUR avec la société immobilière Castellum, pour la construction de deux « bâtiments à énergie quasi nulle » en Suède. Le prêt a pu être accordé grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

« Nous sommes particulièrement fiers d’appuyer Castellum dans cette initiative, notamment parce que l’action en faveur du climat fait partie des grandes priorités de la Banque européenne d’investissement » a déclaré Romualdo Massa Bernucci, directeur des prêts de la BEI dans les pays nordiques. « Les bâtiments résidentiels et les immeubles de bureaux étant en grande partie responsables des émissions de CO 2 , améliorer leur efficacité énergétique est une étape importante de l’atténuation de notre empreinte dans les grandes villes. »

Cecilia Malmström, commissaire européenne, a affirmé : « Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments est un élément important de notre transition vers une société plus verte, mais exige souvent des investissements conséquents. C’est là que le Plan d’investissement peut jouer un rôle majeur. Avec l’accord de prêt signé aujourd’hui, le Fonds européen pour les investissements stratégiques contribuera à la réduction de la dépendance de la Suède aux combustibles fossiles. »

Castellum utilisera ce prêt pour construire deux nouveaux immeubles de bureaux à énergie quasi nulle, à savoir le bâtiment « Torsplan » dans le quartier d’Hagastaden à Stockholm et le « Citypassage » dans le centre d’Örebro.

« Chez Castellum, nous sommes convaincus que les initiatives de développement durable confèrent au groupe un avantage concurrentiel. Travailler en adoptant une démarche durable est viable sur le plan économique, à court et à long terme. Les initiatives de développement durable bien intégrées contribuent à une gestion plus efficiente et à un meilleur contrôle de nos biens immobiliers. C’est un plaisir de constater que la BEI juge nos projets attrayants et souhaite appuyer nos ambitions » déclare Henrik Saxborn, le président de Castellum.

« Le fait de pouvoir bénéficier de financements attractifs accordés par la BEI sans garantie nous réjouit », affirme Ulrika Danielsson, la directrice financière de Castellum. « C’est pour nous un signe de confiance, ainsi qu’un label de qualité ».

L’action en faveur du climat étant l’une des grandes priorités de la BEI, l’initiative de Castellum visant à construire des bâtiments à énergie quasi nulle cadre parfaitement avec la stratégie de la Banque et intervient après plusieurs projets comparables soutenus récemment par la BEI en Suède, en Finlande et en Allemagne.