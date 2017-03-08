©Alicja Chytla/ Valio

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé d’accorder un prêt de 30 millions d’EUR au maximum à l’entreprise laitière finlandaise Valio pour le financement de ses investissements de recherche, développement et innovation portant sur les aspects nutritionnels et la fonctionnalité des produits laitiers ainsi que sur leurs incidences sur la santé. De plus, ces investissements visent à renforcer la sécurité alimentaire via des solutions innovantes pour une production alimentaire plus efficace. Ce concours de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue un élément clé du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne.

Le programme d'investissement de Valio est axé sur les activités de recherche dans les domaines de la chimie et des technologies laitières, de l’expertise nutritionnelle, de l’élaboration de produits et des préférences des consommateurs. Il comprend également l’acquisition d'équipements d’expérimentation pour les laboratoires et de systèmes dédiés à la mise en œuvre du programme de recherche et d’innovation ainsi que les dépenses afférentes aux licences de technologie. Les activités de recherche et développement seront réalisées dans les installations existantes de Valio à Helsinki.

Le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle, dont le champ de supervision comprend le FEIS et l’innovation, s’est exprimé en ces termes : « L'appui à la recherche-développement et innovation à fort impact sur la santé est une priorité clé de la Banque européenne d'investissement, également dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe ; nous sommes donc ravis d'aider Valio à mettre au point des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. En consolidant la position de l’Europe en tant que fournisseur majeur de technologies et en soutenant l’offre d’emplois qualifiés, ce projet renforce la compétitivité de l’Europe au niveau mondial dans un domaine qui a une réelle incidence sur le quotidien des gens. »

Tuomas Salusjärvi, vice-président exécutif de Valio chargé des groupes de produits et de la R-D, a ajouté : « Valio recherche et met au point de nouvelles manières de fabriquer des produits laitiers toujours plus sains et savoureux. Nous avons élaboré le sel de lait ValSa® à partir des minéraux présents dans le lait ; ce sel peut être utilisé pour réduire la quantité de sel normal, moins bon pour la santé, dans les aliments. ValSa® présente un potentiel d’exportation et peut également être utilisé dans des produits autres que les produits laitiers. Dans notre nouvelle usine d'aliments de grignotage, dont la construction sera terminée cette année, nous pourrons fabriquer des produits au goût toujours aussi bon et contenant encore moins de sucre qu'avant, sans ajout d’édulcorants. Nos principaux produits d’exportation sont ceux de la gamme Valio Gefilus®, contenant la bactérie lactique LGG®, le probotique le plus étudié au monde. Valio est un pionnier mondial en matière de développement de produits laitiers sans lactose. Le prêt que la Banque européenne d’investissement accorde à Valio pour ses travaux de recherche est un signe que les produits que nous développons sont reconnus à l'échelle internationale. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a déclaré pour sa part : « Valio, géant de l’industrie alimentaire en Finlande, est également un chef de file mondial sur le marché des ingrédients laitiers grâce à ses investissements dans la recherche et le développement. Moderniser l’industrie alimentaire et les technologies de production agricole en Europe, soutenir des programmes de recherche étayant cette modernisation et amener sur le marché des produits agricoles innovants nécessite des investissements soutenus. C'est là que le Plan d'investissement pour l'Europe peut jouer un rôle important. Je suis très heureux que l’accord de prêt de ce jour, assorti de la garantie du FEIS, permette à Valio d’investir dans les équipements et la recherche nécessaires à la mise en œuvre de son programme de développement et d’innovation. Cette entreprise finlandaise pourra ainsi pérenniser sa réussite et continuer à innover, à se développer et à créer de nouveaux emplois. »

Ce prêt est le premier que la BEI accorde à Valio ; il contribuera à la diversification des sources de financement du promoteur et à l’allongement du profil d'échéance de sa dette.