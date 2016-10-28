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VALIO RDI

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2017 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALIO RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
Communiqués associés
Finlande – #InvestEU : la BEI finance les produits laitiers plus sains de Valio

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 07/03/2017
20160557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Food products
VALIO OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 68 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research, development and innovation (RDI) investments related to dairy and functional food products during the 2017-2020 period

The RDI investment aims to increase competitiveness through innovation in the food sector. In particular, the project will target healthier dairy products as well as more efficient technical solutions in terms of protecting the environment and consuming resources (e.g. fresh water and energy).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALIO RDI
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67703235
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162805825
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALIO RDI
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
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Food products
Fiche technique
VALIO RDI
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