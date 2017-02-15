© Ayuntamiento de las Palmas

Avec le soutien financier de la Banque européenne d'investissement (BEI), la ville de Las Palmas de Gran Canaria se dote d'un nouveau système de transport rapide par autobus (baptisé « MetroGuagua ») qui améliorera les transports publics dans la ville. Le vice-président de la BEI, Román Escolano, le maire de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, le conseiller pour la mobilité et président du conseil d'administration de Guaguas Municipales S.A., José Eduardo Ramírez, ainsi que le directeur général de Guaguas Municipales S.A, Miguel Ángel Rodríguez, ont signé aujourd’hui un prêt de 50 millions d’EUR bénéficiant de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe. Grâce à ce financement, les travaux de la ligne à grande capacité, portant sur 11,7 km de voies à double sens en site propre, pourront être engagés au cours du trimestre prochain.

Outre la réalisation des voies de bus, le projet financé par la BEI comprend l’acquisition de 17 nouveaux autobus écologiques, électriques ou hybrides, et la construction de 3 nouvelles stations, de 17 arrêts et d’un centre de contrôle de la circulation. Les nouvelles voies de bus seront associées aux axes de communication les plus importants le long de la côte, contribuant à développer le tourisme dans la ville comme alternative aux complexes balnéaires du sud de l’île.

Le projet financé par la BEI couvre également la création d'une nouvelle piste cyclable, ainsi que l'amélioration et l’élargissement des trottoirs bordant les nouvelles voies d'autobus.

L'appui de la BEI et la garantie du Plan d'investissement pour l'Europe ont permis de réunir le financement à long terme nécessaire pour assurer la viabilité de ce projet qui va créer plus de 1 000 emplois pendant sa phase de construction et jusqu’à sa mise en service opérationnelle en 2021.

« Ce prêt de la BEI permettra d'améliorer le transport public à Las Palmas de Gran Canaria en augmentant sa capacité et en améliorant les temps de déplacement des insulaires », a affirmé aujourd’hui le vice-président de la BEI Román Escolano lors de la signature de l’opération à Luxembourg. « De plus, le contrat de financement que nous venons de signer concerne un investissement dans un projet de mobilité fondé sur l’aménagement urbain durable et le respect de l’environnement. »

« La cérémonie de signature de ce jour est l’aboutissement du processus engagé en 2016 avec la BEI afin d’obtenir un prêt assorti de conditions favorables en vue de financer pour moitié le projet MetroGuagua, et le lancement prochain des travaux en sera la concrétisation », a déclaré le maire de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ajoutant que « le projet a été conçu selon le principe de la viabilité économique et de la compatibilité avec la planification actuelle et qu’il contribuera à optimiser la qualité de l’espace urbain où se déploiera l’infrastructure. »

« Le MetroGuagua, qui circulera sur l’axe Hoya de la Plata-Manuel Becerra, sur lequel se concentrent 75 % du total des déplacements journaliers dans la capitale, améliorera la mobilité publique dans la partie inférieure de la ville, mais conduira aussi, grâce à une restructuration de tout le réseau, à une nette amélioration du service dans les quartiers périphériques, où les temps de trajet et d’attente seront réduits », a expliqué le conseiller et président de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez.

Le crédit de 50 millions d’EUR consenti par la BEI contribue au financement du projet à des conditions avantageuses) la fois en matière de durée d’amortissement et de taux d’intérêt.