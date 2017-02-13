© PTBS

La Banque européenne d’investissement (BEI) a prêté 147 millions de PLN (environ 34 millions d’EUR) à l’office municipal du logement de Poznań, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (PTBS), pour la construction d’environ 1 300 logements abordables et d’équipements connexes dans la municipalité. Ce concours de la BEI visant à lutter contre l’exclusion sociale est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue un élément central du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne.

Ce prêt de la BEI contribuera à fournir un logement aux personnes ayant des revenus trop élevés pour bénéficier d’un logement social, mais dont les moyens sont considérés comme insuffisants pour leur permettre d’accéder à un logement au prix du marché. La BEI soutient la construction d’environ 1 300 logements abordables (à louer, mais qui sont assortis d’une option d’achat dans certaines conditions) et équipements techniques connexes tels que les conduites d’eau, le réseau d'assainissement, le réseau routier urbain, des garages et des parcs de stationnement en surface. De plus, grâce au financement de la BEI, des infrastructures commerciales et des équipements collectifs, de même que les installations récréatives et pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de zones résidentielles seront construits. Ces nouveaux logements abordables, qui devraient être terminés d'ici à 2021, seront situés dans différents quartiers de Poznań.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes heureux de collaborer avec PTBS et de soutenir ce projet qui contribuera à réduire l’exclusion sociale en offrant des logements plus accessibles à Poznań. Le Plan d'investissement pour l'Europe a également pour objectif de financer des infrastructures sociales visant à soutenir l’économie solidaire, et ce projet en est un très bon exemple. Nous sommes convaincus que ce projet sera un modèle pour les municipalités qui cherchent à financer leurs projets urbains. »

Le président de PTBS, Andrzej Konieczny, a quant à lui déclaré : « Le prêt de la BEI nous permettra d’élargir notre offre actuelle et de proposer des logements assortis d’une option d’achat. Louer un logement que l’on peut ensuite acheter est une nouvelle solution qui, jusqu’à présent, n’est pas très fréquente. Le succès de ces investissements pilotes – l’année dernière nous avons confié les clés de 20 appartements dans le cadre de cette option – a montré que les habitants de Poznań sont intéressés par l’acquisition d’un logement dans ces conditions. Je suis convaincu que la mise en œuvre de ce programme à une aussi grande échelle contribuera à assurer un meilleur accès au logement aux personnes ayant des revenus moyens et qui voudraient construire leur avenir dans la ville, mais ont des difficultés à se loger au prix du marché en raison de leur situation économique. »

Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, s’est exprimé en ces termes : « L’accord conclu aujourd’hui montre comment le Fonds européen pour les investissements stratégiques peut réellement changer la vie des citoyens en Pologne. Je suis heureuse que des appartements abordables soient proposés à des personnes ayant des revenus modestes à Poznań, grâce à un investissement garanti par le FEIS. »

La BEI finance une partie importante des logements abordables que la ville envisage de mettre à la disposition de ses habitants d’ici à 2021, ce qui permettra à PTBS d’augmenter son offre de logements de près de 50 % au cours des cinq prochaines années. Il s’agit là d'un projet phare illustrant la stratégie d’aménagement urbain de Poznań. En particulier, il devrait contribuer à retenir les titulaires d’un diplôme universitaire ou autre en élargissant l’offre de logements abordables et en réduisant les obstacles financiers qui limitent l’accès au logement, ce qui aidera la ville à contrer la baisse de population liée au coût du logement. La compétitivité de Poznań s’en trouvera accrue et les projets de développement durable seront favorisés.

Bien qu’il s'agisse de la première opération avec PTBS, le projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération de longue date avec Poznań et ses entreprises municipales, qui vise le développement et la revitalisation de la ville. En accordant un prêt à long terme attractif à des taux favorables, la BEI permet à l'office du logement de financer l’intégralité de son programme d'investissement à des conditions compétitives, ce qui contribue à rendre les loyers abordables. La BEI met actuellement au point un prêt-programme plus large ciblant un plus grand nombre de projets de logements abordables et sociaux en Pologne, et l’opération avec PTBS servira de pilote.