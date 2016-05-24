Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POZNAN AFFORDABLE HOUSING

Signature(s)

Montant
33 336 357,03 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 33 336 357,03 €
Aménagement urbain : 33 336 357,03 €
Date(s) de signature
22/12/2016 : 33 336 357,03 €
Autres liens
Related public register
26/08/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Communiqués associés
Pologne : contribution à l’inclusion sociale - la BEI finance 1 300 logements abordables à Poznań dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 22/12/2016
20150552
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POZNAN AFFORDABLE HOUSING
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 147 million (EUR 33 million)
PLN 294 million (EUR 66 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of approximately 1300 affordable housing units with necessary infrastructure

The proposed investment loan will be used for the construction of up to 1300 affordable residential units in Poznan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes may fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
26/08/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : contribution à l’inclusion sociale - la BEI finance 1 300 logements abordables à Poznań dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Date de publication
26 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68569371
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150552
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/08/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Autres liens
Fiche récapitulative
POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Fiche technique
POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Communiqués associés
Pologne : contribution à l’inclusion sociale - la BEI finance 1 300 logements abordables à Poznań dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : contribution à l’inclusion sociale - la BEI finance 1 300 logements abordables à Poznań dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe
Autres liens
Related public register
26/08/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POZNAN AFFORDABLE HOUSING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes