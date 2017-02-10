©Tim Smit/ Skeleton Technologies

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient de signer un financement en quasi-fonds propres de 15 millions d’EUR en faveur de Skeleton Technologies, premier producteur européen de supercondensateurs et de solutions de stockage d’énergie basées sur des supercondensateurs fabriqués avec des matériaux tels que le graphène. Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe.

Ce financement soutenu par le FEIS permettra à l’entreprise de financer ses activités de recherche-développement (R-D) en vue de poursuivre la mise au point de ses produits et systèmes. Avec les 26,7 millions d’EUR de ressources en capital déjà levés par Skeleton Technologies, les quasi-fonds propres de la BEI portent le financement total à 41,7 millions d’EUR. Ces fonds permettront à Skeleton Technologies de mieux servir ses clients, parmi lesquels figurent des fabricants automobiles allemands, des sociétés d’ingénierie internationales de premier plan et l’Agence spatiale européenne.

Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le financement de la BEI donnera à Skeleton un grand coup de pouce financier pour accélérer sa production, ses activités de R-D et son développement commercial afin qu’elle puisse déployer ses supercondensateurs en graphène, non seulement sur le continent européen, mais aussi à l’international. Il permettra à la société d’exploiter pleinement ses connaissances scientifiques de pointe dans ce domaine, d’atteindre la taille critique et de prendre une place prépondérante sur un marché à fort potentiel. Vu la technologie ultramoderne de Skeleton et ses produits respectueux de l’environnement, il est tout à fait logique que la BEI soutienne cet innovateur européen. »

Taavi Madiberk, directeur général de Skeleton Technologies, a pour sa part déclaré : « Le prêt de la BEI est une étape importante pour l’entreprise : non seulement il accroît les ressources financières qui nous permettront d’atteindre nos objectifs, mais il représente aussi une marque de confiance pour nos clients et nos partenaires. Ce prêt nous permettra de concentrer nos efforts sur les économies d’énergie que notre technologie peut générer dans les transports et les réseaux électriques, des domaines où la réduction des émissions de CO 2 aura la plus grande incidence, tant d’un point de vue financier et qu’environnemental. Le Plan d’investissement pour l’Europe était le meilleur moyen pour nous de financer nos activités en Europe et nous prévoyons d’augmenter sensiblement nos effectifs et de développer nos activités en Estonie et en Allemagne. »

Skeleton Technologies entend investir massivement dans la fabrication et dans la R-D afin de renforcer son avantage concurrentiel au niveau des composants. L’entreprise pourra ainsi devenir un fournisseur de systèmes complets de stockage d’énergie et proposer à ses clients une solution globale en matière d’énergie hybride. Elle prévoit également d’ouvrir une unité de production d’électrodes à grande échelle près de Dresde, en Allemagne, ce qui créera de l’emploi à l’échelle locale, dans le droit fil des objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe, au titre duquel ce prêt sera garanti par la Commission européenne.

Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne, a déclaré à ce sujet : « L’accord signé ce jour permettra à Skeleton de consolider sa position de chef de file mondial dans ce domaine. Nous souhaitons que les entreprises innovantes puissent naître, se développer et prospérer ici en Europe. C’est pourquoi je suis ravi que Skeleton bénéficie de l’appui du FEIS pour franchir ces prochaines étapes passionnantes. »

Sven Sester, ministre estonien des finances, qui était présent lors de la signature de l’accord de prêt, a souligné ce qui suit : « En Estonie comme dans le reste de l’Europe, la croissance économique doit être portée par des investissements du secteur privé. La décision prise par l’entreprise de haute technologie estonienne Skeleton Technologies d’investir dans une production de pointe et le prêt accordé par la Banque européenne d’investissement avec la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques constituent un exemple pertinent de coopération en faveur de la croissance économique. L’État estonien s’est fixé un objectif distinct pour augmenter le volume des investissements. Nous intervenons par nos propres moyens, mais aussi en coopération avec les institutions européennes. »

Les supercondensateurs sont une nouvelle technologie qui sert à stocker rapidement de l’énergie. Capables de se recharger en quelques secondes et de supporter plus d’un million de cycles de charge, ils présentent des avantages dans les secteurs qui nécessitent une énergie fiable et instantanée. Les batteries plus traditionnelles, en revanche, sont utilisées pour stocker lentement l’énergie en raison de leur temps de chargement supérieurs et de leurs cycles de vie plus courts. Les supercondensateurs en graphène, une technologie brevetée par Skeleton Technologies, offrent une densité de puissance quatre fois supérieure et une densité d’énergie jusqu’à deux fois supérieure à ceux de ses plus grands concurrents, des caractéristiques qui rendent ces systèmes énergétiques plus efficaces pour les clients.