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SKELETON (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 6 486 769 €
Allemagne : 8 513 231 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
10/02/2017 : 3 243 384,5 €
10/02/2017 : 3 243 384,5 €
10/02/2017 : 4 256 615,5 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 10/02/2017
20160494
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SKELETON (EGFF)
SKELETON TECHNOLOGIES OU, SKELETON TECHNOLOGIES GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 35 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the ongoing investment programme of an innovative start-up in the field of electrical energy storage systems based on supercapacitors, to support its growth and further commercialisation of new products.

The project concerns mainly the extension of the company's manufacturing capacity in Grossröhrsdorf (Germany), as well as investments in research, development and innovation (RDI) in the area of supercapacitor materials, products and solutions. The technology is expected to play an increasingly important role in industrial and automotive drives' energy efficiency by complementing batteries or as a standalone electric storage device, as well as in electrical grid stability applications in context of renewable energy generation, such as wind or solar power plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Loan foreseen under the European Growth Finance Facility (EGFF)

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKELETON (EGFF)
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71932947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160494
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SKELETON (EGFF)
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134796255
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160494
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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