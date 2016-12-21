La Banque européenne d’investissement a décidé de prêter 50 millions d’EUR (quelque 220 millions de PLN) à la coopérative laitière Mlekpol, la plus grande manufacture dans ce secteur en Pologne, pour financer la construction d’une unité de production de produits laitiers en poudre dans l’est de la Pologne. Le financement que la BEI accorde à cette coopérative de 2200 employés est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du Plan d'investissement pour l'Europe élaboré par la Commission européenne.

Grâce au soutien de la BEI, Mlekpol va construire une nouvelle unité de traitement du lait qui permettra une production plus efficace de produits laitiers à forte valeur ajoutée. La capacité de production estimée s’établit à trois millions de litres de lait et de lactosérum par jour. Le lancement du programme d'investissement est prévu pour 2018, tandis que la pleine capacité de production devrait être atteinte à la mi-2019. Les nouvelles installations de production de produits laitiers en poudre permettront de fabriquer des produits spécialisés, comme du lactosérum et des protéines de lait présentant un degré de pureté élevé, ainsi que des aliments pour bébés de haute qualité. La nouvelle usine emploiera environ 160 personnes. Le coût total du projet est estimé à plus de 400 millions de PLN.

« Les entreprises de dimension moyenne comme Mlekpol sont non seulement importantes dans leurs régions, mais elles constituent également l’épine dorsale de la croissance et de l’emploi en Europe », a déclaré Vazil Hudák, le vice-président de la BEI responsable des activités de la Banque en Pologne. « Souvent, ces entreprises estiment qu’il est inutilement difficile d'obtenir des financements adaptés à leurs besoins. L'une des priorités absolues de la BEI est d’aborder cette problématique. Pour pouvoir offrir des solutions de financement personnalisées à ses clients, la Banque s’attache à élaborer des produits innovants et elle se réjouit de constater que des initiatives clés comme le FEIS apportent les résultats escomptés précisément là où on les attend.

« L’essor de la coopérative laitière Mlekpol est la priorité de notre stratégie commerciale. La construction de l’unité de production de produits laitiers en poudre à Mrągowo est un pas important dans cette direction. Grâce au soutien de la Commission européenne et au cofinancement de cet investissement par la BEI au titre du Plan Juncker, nous nous engageons sur cette voie avec davantage de confiance. Notre coopération avec la BEI est excellente, comme en témoigne l’accord signé ce jour », a ajouté Edmund Borawski, président du conseil d’administration de la coopérative laitière Mlekpol à Grajewo.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « L’extension et la modernisation des unités de production agricole européennes nécessitent des investissements soutenus. Le FEIS peut jouer un rôle de premier plan à cet égard. Je me réjouis que l’accord de prêt signé ce jour et garanti par le FEIS permettra à Mlekpol d’investir dans les installations requises pour étoffer sa gamme de produits de haute qualité et créer de nouveaux emplois. »