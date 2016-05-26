Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Communiqués associés
Pologne : #investEU – La BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR à la coopérative laitière polonaise Mlekpol

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20160066
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 46 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of new powder production lines in an existing milk processing complex.

Expansion and diversification of business

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 2011/92/EU and will be implemented adjacent to an existing milk-processing factory. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. Full environmental details will be verified during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

Documents liés
30/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : #investEU – La BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR à la coopérative laitière polonaise Mlekpol

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Date de publication
30 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64579627
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160066
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136618403
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160066
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Fiche technique
MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Communiqués associés
Pologne : #investEU – La BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR à la coopérative laitière polonaise Mlekpol

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : #investEU – La BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR à la coopérative laitière polonaise Mlekpol
Autres liens
Related public register
30/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - MLEKPOL S DAIRY PRODUCTION FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes