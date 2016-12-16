La Banque européenne d’investissement (BEI) et LEG Immobilien AG ont conclu un accord de prêt de 100 millions d’EUR. Ce prêt de la banque de l’UE, rendu possible grâce à des garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), servira à financer au prorata des travaux de modernisation axés sur l’efficacité énergétique et portant sur des logements gérés par l’entreprise. Le FEIS est un pilier du Plan d'investissement pour l'Europe, dans lequel la BEI et la Commission européenne sont des partenaires stratégiques et dans le cadre duquel les financements fournis par la banque de l’UE contribuent à renforcer la compétitivité de l'économie européenne.

L’accord de prêt a été signé à Düsseldorf le 16 décembre 2016 par Thomas Hegel, le PDG de LEG Immobilien AG, par Eckhard Schultz, son directeur financier et par Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement. La structure de ce financement non garanti offre à LEG un maximum de flexibilité à des conditions très favorables. La ligne de crédit pourra être utilisée en plusieurs tranches sur une période de 13 ans. En novembre 2016, LEG a annoncé un programme d'investissement d’environ 200 millions d’EUR.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré à cette occasion : « La Banque européenne d’investissement assume un rôle de premier plan en matière de protection du climat. Pour cette raison, je me réjouis particulièrement de cette collaboration avec LEG. Les fonds que fournit la Banque avec l’assistance du Plan d'investissement pour l'Europe seront investis directement dans la rénovation énergétique des immeubles résidentiels de LEG qui comptent des milliers d’appartements en Rhénanie du Nord-Westphalie. La consommation d'énergie en Allemagne ne peut être réduite de manière sensible que par une augmentation importante de l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction. Il s’agit là d'un facteur essentiel de la protection du climat à long terme et d'une transition énergétique réussie. »

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé en la BEI un partenaire renommé et fiable, résolu à poursuivre des objectifs similaires aux nôtres. Par exemple, la BEI entend s’engager dans la mise en œuvre d’investissements sains qui améliorent sensiblement le niveau et la qualité de vie des citoyens européens. Chez LEG, nous désirons améliorer sensiblement le cadre de vie et le bien-être de nos locataires grâce à des investissements durables dans nos bâtiments », déclare Eckhard Schultz.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne en charge de l’emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité : « Je suis ravi que le FEIS soutienne des améliorations apportées à des bâtiments résidentiels qui bénéficieront à des milliers de personnes. L’accord conclu ce jour démontre le potentiel de notre campagne d'investissement à promouvoir des projets qui facilitent la transition vers une économie à faible intensité de carbone et une réelle amélioration de la qualité de vie des gens. »

La contribution de la banque de l’UE, garantie par le FEIS, sera incluse au prorata dans le nouveau programme de modernisation lancé par LEG. Une analyse approfondie du portefeuille de LEG a permis d’identifier la possibilité de réaliser des investissements supplémentaires pour un montant total de 200 millions d’EUR au cours des trois prochaines années. Grâce à ce programme de modernisation étendu, LEG poursuit la mise en œuvre de sa stratégie commerciale axée sur la croissance.

À partir de la mi-2017, les investissements porteront principalement sur la rénovation énergétique des enveloppes de bâtiments. Parmi les autres projets prévus figurent l’installation de balcons, la modernisation de salles de bains, l’agrandissement et l’aménagement d’appartements et des transformations visant à adapter des appartements pour des personnes âgées.

Le cadre régional du programme de modernisation vise des marchés attrayants en pleine croissance, comme les villes de Dortmund et Münster et la zone métropolitaine de Düsseldorf.