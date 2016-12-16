La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé ce jour un accord de prêt de 70 millions d’EUR avec le groupe Cosentino, leader mondial de la conception et de la fabrication de surfaces innovantes, qui permettra à cette entreprise andalouse d'installer sur son site de Cantoria, dans la province d’Almería, des systèmes de production et logistiques intégrant les technologies les plus récentes. Le prêt de la BEI, qui bénéficie de la garantie du Plan d'investissement pour l'Europe, permettra également à l’entreprise de doter son usine de nouveaux équipements de recherche-développement. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du Plan stratégique d'investissement et d'innovation 2016-2019 de la multinationale espagnole qui entend consolider sa position de chef de file et sa croissance future.

Cosentino produit des surfaces utilisées dans les habitations, comme des plans de travail pour la cuisine ou des plans de toilette pour la salle de bains, ainsi que des solutions architectoniques spécifiques, comme des façades ou des sols pour les espaces publics. Avec ses marques Silestone et Dekton, entre autres, Cosentino commercialise ses produits dans plus de 80 pays et compte plus de 120 sites commerciaux répartis dans le monde entier. De fait, cette année, l’entreprise a reçu le Prix national de l’innovation pour sa stratégie d'internationalisation, décerné par le ministère espagnol de l’économie et de la compétitivité.

Le prêt de la BEI, consenti dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, lui permettra d’investir dans une chaîne de production hautement automatisée, numérique et plus efficace ; l’entreprise espagnole pourra alors enrichir la gamme de produits qu’elle offre à ses clients avec de nouveaux coloris, de nouvelles textures et de nouvelles applications.

Le prêt signé ce jour aura également des incidences positives en matière de création d’emplois. Cosentino emploie actuellement plus de 3 600 personnes, dont 1 500 en Espagne, la majorité d’entre elles en Andalousie. Le reste de son effectif est réparti dans ses sites situés aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Australie et dans plus de quinze pays de l’Union européenne. Grâce à l’appui de la BEI et à la garantie du Plan d'investissement pour l'Europe, le groupe Cosentino mettra en œuvre son programme d'innovation pendant quatre ans, ce qui lui permettra de créer 185 nouveaux emplois directs et 500 emplois indirects dans son site d’Almería.

À l’occasion de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour à Madrid, Román Escolano, vice-président de la BEI, a souligné l’impact social de cette opération : « Le prêt signé aujourd’hui contribuera à assurer l’avenir d’une entreprise espagnole qui, avec l’appui de la BEI, pourra intégrer les dernières technologies de manière à rester le leader mondial dans son secteur, poursuivre son développement et continuer à créer des emplois en Andalousie. »

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Francisco Martínez-Cosentino Justo, le président du groupe Cosentino, qui a remercié la BEI : « pour son appui à un plan et un projet comme celui de Cosentino, axé sur la recherche-développement et l’innovation, ainsi que sur la création d’emplois et la production de richesse pour tout un secteur. Pour cela, il est essentiel de pouvoir compter sur des sources de financement tant privées que publiques, comme dans le cas de ce prêt de la BEI qui complète le soutien en faveur de notre plan d’investissement pour les prochaines années. Ce prêt vient en effet s’ajouter au financement existant provenant des banques engagées dans l’avenir de Cosentino. »