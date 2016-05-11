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INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 70 000 000 €
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Espagne : la BEI appuie la stratégie d'innovation de Cosentino avec un prêt de 70 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 16/12/2016
20150942
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
COSENTINO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 232 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in financing Cosentino's investments for the period 2016-2019 included in its strategic plan. The investments include research, development and innovation (RDI) activities in the EU of existing and new products as well as installation of advanced manufacturing equipment in Almeria (Andalusia, Spain).

Part of the RDI activities focus on further improving and expanding the promoter's portfolio of recycled and engineered stones to addressing a growing market demand for more sustainable products from more ecologically aware public and private customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development (R&D) activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, and the project is expected to be carried out in existing facilities. The advanced manufacturing capital expenditure (capex) will be installed within existing facilities where similar equipment is already installed and operating. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate. The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Date de publication
17 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65915342
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150942
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION - Ampliación de Instalaciones en el parque industrial - Documento de Síntesis
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91774880
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150942
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129481240
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150942
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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