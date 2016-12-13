La Banque européenne d’investissement (BEI) et la République de Bulgarie ont signé un protocole d’accord qui scelle leur coopération dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), laquelle appuiera l’établissement, en Bulgarie, d’une plateforme de conseil destinée à renforcer les prestations de conseil aux promoteurs de projets et aux pouvoirs publics locaux.

« Établir notre présence au niveau local, voilà notre objectif. Nous rapprocher de nos clients nous aide à mieux répondre à leurs besoins. En l’occurrence, nous renforçons notre présence en Bulgarie afin de contribuer à la conception de projets viables, dans le but ultime de stimuler l’investissement », a déclaré Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des services de conseil et des opérations de prêt en Bulgarie.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « Étendre le réseau des services de conseil disponibles pour soutenir des promoteurs de projets figure parmi les éléments clés de notre proposition relative à la prolongation du cycle de vie du FEIS et à son renforcement. La Commission se félicite de l’accord conclu aujourd’hui à Luxembourg, estimant que la BEI a franchi une nouvelle étape en vue d’accroître sa présence locale dans les États membres, ce qui devrait lui permettre de s’appuyer davantage sur la connaissance du terrain pour faciliter l’investissement en Bulgarie. »

« Les entrepreneurs bulgares sont très dynamiques et imaginatifs. Le pays regorge d’idées de projets. La plateforme qui sera bientôt mise sur pied devrait faciliter le processus de transformation de ces idées en projets d’investissement aboutis », a déclaré Marinela Petrova, vice-ministre bulgare des finances.

La plateforme de conseil, qui devrait voir le jour d’ici à la fin mars 2017 grâce à l’appui de la BEI, visera à aider les promoteurs de projets à détecter, à préparer, à monter et à mettre en œuvre des projets stratégiques. Elle ciblera tout particulièrement les PME et les ETI et remédiera aux difficultés que rencontrent ces entreprises en améliorant et en soutenant leur accès à des instruments financiers pertinents.

La coopération entre l’EIAH et la Bulgarie a débuté fin 2015 avec la signature d'un protocole d'accord avec la Banque bulgare de développement, qui a ainsi rejoint les institutions nationales de promotion économique membres du réseau de partenaires de l’EIAH. La BEI fournit déjà divers services de conseil en Bulgarie, notamment un soutien à la conception et à la mise en œuvre de projets et d’instruments financiers cofinancés par les fonds de l’UE.

La plateforme européenne de conseil en investissement est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. La plateforme de conseil donne accès à plusieurs programmes et initiatives de conseil et d’assistance technique, également par l’intermédiaire de son réseau d’institutions partenaires. Les promoteurs de projets, les pouvoirs publics et les entreprises peuvent bénéficier d'un soutien technique destiné à les aider à lancer leur projet, à l'amener jusqu'à la phase d'investissement, à obtenir des conseils sur les sources de financement appropriées et à accéder à un éventail inégalé de compétences techniques et financières.

Afin d’améliorer le fonctionnement du Plan d'investissement, la Commission a proposé que la plateforme de conseil renforce le soutien apporté à l’échelle locale et qu’une assistance locale ciblée soit fournie dans toute l’Union. L’annonce d’aujourd’hui illustre la manière dont cette démarche est mise en œuvre.