Le groupe d’entreprises espagnol Dominion, qui propose des services techniques pluridisciplinaires et des solutions d’ingénierie spécialisées, va pouvoir élaborer un nouveau programme de recherche, développement et innovation (RDI) grâce à l’appui de l’Union européenne sous la forme d'un prêt de la Banque européenne d'investissement. Román Escolano, vice-président de la BEI, et Mikel Barandiaran, administrateur délégué de Dominion, ont signé ce jour à Bilbao un accord de prêt de 25 millions d’EUR accordé dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. La majeure partie de ce concours, à savoir 77 % au total, servira à financer des projets liés à l’innovation que le groupe Dominion réalisera dans ses centres de recherche espagnols de Bilbao, Séville, Madrid et Barcelone, le solde étant destiné au centre de Dominion à Ratingen, en Allemagne.

Ce prêt de la BEI servira à financer la numérisation des processus productifs dans des secteurs clés de l’économie européenne, comme la gestion des services de santé, les télécommunications ou l'industrie. Concrètement, grâce à cette ligne de crédit, Dominion pourra mettre en œuvre un nouveau programme d'investissement qui lui permettra d’étendre de façon importante la gamme de produits et services qu'il offre à ses clients et de renforcer l’effectif de ses centres de recherche avec du personnel hautement qualifié.

L’accord de prêt signé a été rendu possible grâce à l’appui du Plan d'investissement pour l'Europe. Pour Dominion, il représente une impulsion importante qui permettra au groupe d’atteindre une autonomie financière totale, un processus lancé par son entrée en bourse récente. Il s’agit en outre d’un prêt à long terme qui aidera le groupe industriel à acquérir la stabilité nécessaire à la mise en œuvre de son plan stratégique d'innovation dans les prochaines années.

« Cette opération illustre la détermination de la BEI à appuyer les projets de RDI en Espagne et en Europe », a déclaré Román Escolano, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature. « Il est indispensable de soutenir les entreprises technologiques espagnoles pour qu’elles puissent continuer à se développer et à rester en pointe dans un secteur très compétitif qui requiert des investissements importants et une politique d'innovation forte. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a déclaré pour sa part : « Le plan d'investissement appuie des entreprises innovantes comme Dominion qui créent des emplois au niveau régional. Ce prêt de la BEI, garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, permettra à Dominion de mettre en œuvre un nouveau programme de recherche, développement et innovation pour le bien de ses clients et de la compétitivité. »

Pour sa part, Mikel Barandiaran, l’administrateur délégué de Dominion, a expliqué que « grâce à ce prêt, Dominion dispose d'un instrument financier fondamental qu'il pourra mettre en œuvre pour réussir son pari de fournir à ses clients des solutions et des services de haute valeur ajoutée basés sur l’innovation et les connaissances qui leur permettront d’améliorer leurs processus productifs partout dans le monde. »